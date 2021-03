Close

“¡Los hombres no pueden!” El desafío de Angelique Boyer a Sebastián Rulli La bella actriz retó a su atractivo novio y esto fue lo que sucedió. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Sebastián Rulli y Angelique Boyer conforman una de las parejas de actores más queridas y admiradas de la televisión. Gracias a sus divertidos videos de baile durante la cuarentena, el ingenio del argentino y la simpatía y naturalidad de su novia en las redes, se han ganado más corazones, aún si cabe, entre sus fans. El actor comenzó este nuevo año de una manera muy difícil: su papá de sufrió un derrame cerebral en Málaga, ciudad española en la que reside, que le paralizó la mitad de su cuerpo. Muy unido a su familia, no dudó en tomar un avión para estar junto a él durante su difícil recuperación, dejando atrás a su novia, pero sin olvidarse un segundo de ella: "Gracias mi amor, por apoyarme y estar conmigo en la distancia, siempre demostrándome amor y comprensión. El amor entre nosotros se hace cada día más fuerte", escribió una vez recuperado su papá. Image zoom Credit: Instagram/Angelique Boyer "Amar sin poseer. Acompañar sin invadir. Vivir sin depender. Así es el verdadero AMOR. El deseo de bienestar y plenitud permanente por la persona que amas. Qué dichoso soy de dar y recibir eso a diario", gritó a los cuatro vientos en San Valentín con esta romántica foto. Pero tanta miel no ha servido para que su novia demostrara que hay algo que, pese a la extraordinaria forma física del actor, él no puede conseguir, aunque ella sí. Arrodillados sobre el suelo, este es el divertido reto que el actor falló estrepitosamente. @@angeliqueboyertiktok "¡Los hombres no pueden!", exclamó riendo la divertida actriz, al ver que su media naranja perdía el equilibrio ante algo aparentemente tan sencillo. ¿Será verdad que ningún hombre puede? ¡Prueben con su pareja y cuenten cómo les fue!

"¡Los hombres no pueden!" El desafío de Angelique Boyer a Sebastián Rulli

