¡Un bebé llegará a la vida de Angelique Boyer! La actriz de origen francés no puede estar más feliz con la noticia y así lo compartió ante las cámaras de Televisa Espectáculos. ¡Sorpresa! Un nuevo bebé está por llegar a la vida de Angelique Boyer y no, no es que la actriz se haya animado a tener un hijo y se encuentre embarazada. El bebé llegará a su vida por el lado de su hermano, quien a más de tres años de haber debutado como papá se encuentra a punto de convertirse nuevamente en padre en su natal Francia. "Voy a ser tía por segunda vez", dijo emocionada la protagonista de exitosas telenovelas como Lo que la vida me robó, Tres veces Ana y Teresa ante las cámaras de Televisa Espectáculos. "Ahora a finales de este mes nace mi sobrinita, mi primera sobrina y estoy muy feliz porque voy a ser la tía más consentidora del mundo", agregó emocionada. La también heroína del melodrama Abismo de pasión no puede estar más orgullosa de ver a su hermano realizado, tanto en el terreno profesional como en el personal. "Mi hermano ha hecho un gran trabajo con su esposa, la verdad es que son una familia muy bonita, una familia muy joven y ya con dos hijos, qué bárbaros", dijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Pero será que la llagada de este nuevo bebé le ha abierto el instinto maternal a la bella pareja de Sebastián Rulli? "Sigo pensando que no, quién sabe todavía tengo tiempo, denme chance", respondió Boyer, quien aún sigue sin tener claro si va a convertirse en mamá algún día. Por el momento, y mientras decide si quiere tener descendencia o no junto al reconocido galán argentino, la actriz sacia su parte maternal con sus sobrinos. "Está increíble porque me los dan un rato, sacio mis ganas y se los devuelto y me voy", reconoció entre risas Angelique.

