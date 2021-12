Angelique Boyer sobre el hijo de Sebastián Rulli: "Nos llevamos superbien" La actriz de origen francés compartió detalles de cómo es su relación con el primogénito de su pareja en una reciente entrevista a través del canal de YouTube de Lourdes Stephen. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tanto en la ficción como en la vida real, Angelique Boyer y Sebastián Rulli conforman una de las parejas más queridas por el público. Sin planes de boda ni de tener hijos en un futuro cercano, los protagonistas de la telenovela Vencer el pasado (Univision) mantienen desde hace siete años un feliz noviazgo que despierta mucha admiración entre sus fans. ¿Pero cuál es el secreto? "Para mí que es una relación sincera de amor", respondió sin dudarlo el actor de origen argentino en una entrevista con la periodista y conductora Lourdes Stephen. "No hay ningún otro interés de por medio, ni necesidad, ni obligación, ni compromiso externo. Es una relación de amor y que cuidamos y respetamos eso. Yo creo que todo el mundo sueña con tenerlo y hay personas que lo tienen y no lo valoran o quizás no lo pudieron comparar nunca y se dan cuenta que realmente es en serio o lo idealizan, y en este caso creo que hemos tenido la capacidad de comunicación de siempre de comprensión, de respeto y de valorar lo que es para nosotros importante". "Realmente creo que la pareja tiene que ser eso, lo que dice la palabra: pareja y cuando dejamos al otro ser y disfrutamos de esa individualidad, esa libertad y esa oportunidad de estar cada día juntos hace que el enamoramiento sea constante", agregó por su parte Angelique. Angelique Boyer Angelique Boyer y Sebastián Rulli | Credit: Instagram Angelique Boyer Aunque no le causa gracia la palabra 'madrastra', la heroína de exitosos melodramas de Televisa como Teresa, Lo que la vida me robó e Imperio de mentiras reconoció que se lleva "superbien" con Santiago, el hijo que tuvo su pareja hace 11 años con la actriz argentina Cecilia Galliano. "Santi ya me pasó, o sea ya Santi me va a empezar a cuidar a mí porque tiene 11 años y mide 1,76", comentó entre risas. "Ya dejó de regalarme los tenis porque ya no me quedan". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Angelique, que tiene casi 14 millones de seguidores solo en Instagram, compartió que existe mucho respeto entre ambos y agradeció tenerlo en su vida "porque es un tipazo". "Realmente él sabe que soy una persona que cuando él quiera puedo sumar en su vida, nos llevamos superbien. Como dice Sebas, cuando Santi está en casa Santi está en casa, es la ley, entonces hacemos todo lo que a él le gusta, lo disfrutamos, nos la pasamos superbien. Llega el domingo en la noche y es un 'oye, gracias por este fin de semana, me la pasé superbien'. Hay mucho respeto y agradezco porque de verdad es un tipazo", aseveró Boyer.

