¡Angelique Boyer roba protagonismo a Erika Buenfil en el nuevo clip de la reina del TikTok! ¡Qué sexy! Así es el simpático clip que protagonizó la novia de Sebastián Rulli en las redes de su compañera de rodaje durante la grabación de Vencer el pasado. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Angelique Boyer ya comenzó el rodaje de la tercera entrega de Vencer, producida por Rosy Ocampo para Televisa, junto a su nuevo galán, al argentino Horacio Pancheri, en el que la actriz de origen francés vuelve además a compartir set con su novio, Sebastián Rulli. Así resumía la historia su productora: "¡Próximamente en Vencer el pasado, podrás conocer la historia de vida de 4 mujeres que tras hechos desafortunados han sido blancos fáciles en el implacable mundo de las redes sociales!", resumió. Una Angelique que dijo adiós al rubio para su nuevo personaje, posaba en el anuncio de la nueva novela junto a Ana Paula Martínez , Arantza Ruiz y la mismísima reina del TikTok, Erika Buenfil. "Un elenco increíble, una producción muy comprometida con líderes que inspiran cada día a entregar todo el corazón. Muy agradecida por ser parte de este equipo", expresó Angelique Boyer al dar a conocer la noticia.Antes o después, esto tenía que suceder al trabajar cerca de Erika Buenfil: la bella actriz de moda fue protagonista de uno de los simpáticos tiktoks de su compañera, al ritmo de una canción de Ricky Martin. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Cuando la Reyna del TikTok está cerca de ti, te da una indicación y en un segundo BOOM. ¡Hay video!" escribió Boyer en sus redes. La actriz caminó sexy y decidida por los pasillos del plató al ritmo de Living la vida loca. “Eres bella por dentro y por fuera. Puro corazón. Besos con mucho cariño”, escribió Erika Buenfil bajo el clip. ¡Los fans de ambas se encuentran entusiasmados y ansiosos de ver el resultado de esta nueva mancuerna!

