Angelique Boyer realizó un radical cambio de look ¡parece otra! Mira la nueva imagen de Angelique Boyer con la que recibe este 2022 ¡es impresionante! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien, Angelique Boyer ha cambiado de looks para los diferentes personajes que han interpretado en telenovelas, ha tenido un punto en común, se caracterizado por mantener una cabellera de mediana a larga. Por ello, ha causado sorpresa su cambio de imagen que ha sido radical. La actriz, quien en septiembre de 2021 cumplió siete años de romance con Sebastián Rulli, ahora tiene el pelo muy corto y lo tiñó en color negro; el mismo tono que puso a sus cejas. La protagonista del melodrama Vencer el pasado, fue la encargada de mostrar dicho cambio mediante un par de imágenes que dio a conocer en su cuenta de Instagram; en ellas, se encuentra en la playa. Una es un acercamiento, donde se puede apreciar a detalle su rostro. "¡Feliz Año mundo! Empezando el año con salud en familia y sin expectativas. Quiero agradecer de corazón a las personas que me acompañaron a lo largo del 2021. Recibiendo el 2022 con todo. Que sea constante la salud", escribió para acompañar las fotografías. "¡Sean felices! No pidas que las cosas lleguen, pide que despierten en ti", agregó. "Muchas fotos de estas vacaciones les comparto algunos momentos". Angelique Boyer Angelique Boyer es Renata en Vencer el pasado | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su novio Sebastián Rulli aprovechó para responderle con un emotivo mensaje. "¡¡Qué lindos momentos compartidos!! ¡¡A tu lado todo es más hermoso!! ¡¡Me das tanta paz y felicidad!! ¡¡Gracias por tu luz y corazón tan noble y alegre!! Te amoooo", le comentó. "Que guapa"; "Perfecta"; "Neta, estás bien chula"; "Hermosa", y "Cada día te superas más señorita Boyer", fueron algunos de los halagos que recibió. Angelique Boyer se muestra muy optimista en este nuevo año y, tras concluir este descanso, como anunció, seguramente retomará sus proyectos profesionales.

