Angelique Boyer sufre una dolorosa pérdida familiar Angelique Boyer está de luto por la muerte de su abuela por parte de padre, con quien no pudo estar en sus últimos momentos de vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Estos no deben ser los mejores días para Angelique Boyer, tras saberse la noticia del fallecimiento de su abuela paterna, la madre de su padre Patrick Boyer. "Hoy es un día muy difícil de asimilar, días llenos de nostalgia que cuestan afrontar", explicó el papá de la actriz en su cuenta de Instagram. "La vida de mamá fue una vida de lucha, basada en el esfuerzo, el sacrificio, el valor y el amor. Mamá, no te volveré a ver, quiero que sepas que eres la persona más importante para mí", aseguró. Publicación de Instagram Publicación de Instagram Por su parte, la actriz no pudo más que reaccionar a la publicación de su padre y darle fuerzas en un momento como este. "Un gran beso papá. Quisiera estar contigo para acompañarte. Te quiero mucho", le dejó saber. Por motivos desconocidos, Angelique no pudo viajar a su natal Francia para acompañar a la familia en un momento como este. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No obstante, se conoce que la actriz francomexicana ha estado atareada con importantes proyectos profesionales, ya que es la protagonista de la nueva telenovela de TelevisaUnivision El amor invencible, que produce Juan Osorio. "Estoy nerviosa, estoy empezando con el proyecto y la verdad es que se siente como los nervios de los primeros años", dijo. "Me siento muy comprometida también, después de este descanso regreso con muchísimas ganas a esas largas jornadas".

