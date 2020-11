Close

¡Se filtra pelea de Angelique Boyer con Andrés Palacios en el set de Imperio de mentiras! ¿No que había mucha química entre ellos? A punto de terminar el rodaje de la novela, la verdadera relación entre sus protagonistas sale a la luz después de sonada pelea. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Andrés Palacios y Angelique Boyer siempre han presumido una excelente química a lo largo de las grabaciones de su último trabajo, Imperio de mentiras. “La química no se puede negar”, afirmó la actriz en Despierta América hace unas semanas. Image zoom Angelique Boyer y Andrés Palacios, protagonistas de Imperio de Mentiras | Credit: Cortesía TELEVISA/UNIVISION ¡Tanta es la magia que derrochan juntos en la pantalla que incluso Sebastián Rulli se mostró celoso cuando comenzaron los besos y las escenas más candentes entre ellos! “No es fácil, no es fácil de digerir…”, confesó el apuesto argentino a un reportero de Televisa Espectáculos. Image zoom Credit: IG Sebastián Rulli / Imperio de Mentiras SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sin embargo, hoy trascendió una secuencia de fotos que contaban una historia muy diferente a la vendida, en la que se veía claramente cómo los protagonistas de la novela peleaban por culpa de una maquilladora. Así lo relató la mismísima Angelique Boyer: “Lunes de anécdota, Monstruo Azul es LA SIMPÁTICA MAQUILLISTA que me ha acompañado ya en varios proyectos, nuestra amistad crece con los años”, aseguró bajo la foto. Image zoom Credit: IG Angelique Boyer “Hasta que llegó Andrés Palacios y nos separó... Aquí la evidencia", relató. Image zoom Credit: IG Angelique Boyer "Pero no hubo ojitos que la convencieran de cambiarme por él", escribió la actriz. Image zoom Credit: IG Angelique Boyer Y añadió que Andrés Palacios "término acusándome con Juan Pablo Blanco”, director de la novela. Image zoom Credit: IG Angelique Boyer “Él solo respondió ‘tomen agua’ y fuimos felices el resto de los llamados… FIN”, escribió la actriz convertida en simpática guionista. Y es que comenzó su texto con: “Último lunes de grabación… Me quedan muchas fotos y al verlas encuentro historias así que...” dijo a punto de relatar el altercado imaginario la novia de Sebastián Rulli. “Mi amor, creo que tienes que ver más Box”, bromeó bajo las fotos el amor de su vida. Andrea Lagarreta, Alejandra Robles y muchos más celebraron también el divertido post de la actriz en su muro.

