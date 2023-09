Angelique Boyer asegura que nunca se casará con Sebastián Rulli Pese a tener casi nueve años de noviazgo, parece que las campañas de boda no están destinadas para Angelique Boyer y Sebastián Rulli. Aquí la razón. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A unas semanas de cumplir nueve años de noviazgo, Angelique Boyer y Sebastián Rulli son considerados una de las parejas más estables del medio artístico mexicano. Sin embargo, la pareja no se ha mudado a vivir junta y el tiempo pasa sin señales de que los tortolitos planeen llegar al altar. Ante ello, la protagonista de telenovelas como Teresa, Imperio de mentiras y El amor invencible, reveló que no está en sus planes casarse nunca con el actor y explica las razones. "Nosotros no creemos en el matrimonio como documento; entonces, creo que el siguiente paso para nosotros es vivir juntos pero no hay prisa", aseguró en una entrevista que fue retomada por el diario mexicano Milenio y el medio Infobae. "Su casa es mi casa, mi casa es su casa, todo lo compartimos, compartimos absolutamente todo, pero sí creo que es un siguiente paso que vamos a dar con el tiempo necesario, no hay prisa". De hecho, la famosa ha declarado en otras ocasiones que tampoco está interesada en tener hijos ni cumplir con los cánones que marca la sociedad. "Hoy en día estamos dándonos cuenta que hay una sobrepoblación, hay que ser muy conscientes de eso, que es una gran responsabilidad… al rato no vamos a tener agua, entonces yo sí me pongo a pensar en eso", mencionó el año pasado al programa Hoy. "Creo que hemos crecido con conceptos que la sociedad ha marcado como 'el día más feliz de tu vida va a ser tu boda', 'para alcanzar la plenitud tienes que casarte y tener hijos' y no". Angelique Boyer Angelique Boyer y Sebastián Rulli | Credit: Jamie McCarthy/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien Angelique Boyer se ha vestido de blanco para muchos de los melodramas que ha protagonizado, esto se quedará solo en la ficción porque el la vida real ya dejó claro que no pretende casarse.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Angelique Boyer asegura que nunca se casará con Sebastián Rulli

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.