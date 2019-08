Angelique Boyer sobre su noviazgo con José Alberto Castro: "Fue una etapa súper ruda de mi vida"

Poco antes de iniciar su historia de amor con Sebastián Rulli, Angelique Boyer mantuvo un noviazgo de varios años con el productor mexicano José Alberto Castro, quien le dio su primer protagónico en la telenovela Teresa (2010). A un lustro de concluir su relación sentimental con el también responsable de exitosos melodramas de Televisa como Corona de lágrimas, La que no podía amar y Por amar sin ley, la actriz francesa se sinceró recientemente en una entrevista para el programa Confesiones con Aurora Valle lo difícil que fue para ella esa etapa de su vida debido a que su noviazgo con José Alberto no fue del agrado de sus papás.

“Me tuve que salir de mi casa. Fue una etapa súper ruda de mi vida. La verdad es que a ningún hijo le gusta salirse de casa peleado, pero José Alberto no era la única razón, hubo muchos más motivos”, contó la heroína de exitosas telenovelas mexicanas como Lo que la vida me robó, Tres veces Ana y más recientemente Amar a muerte.

A pesar de que su historia de amor con el productor no llegó a buen puerto, la intérprete de 31 años dejó claro que no se arrepiente de nada de lo vivido ya que todo lo sucedido la hizo convertirse en la mujer que hoy en día es.

“La verdad es que todo lo vivido hace que sea la mujer que hoy en día soy y te puedo decir que también he trabajado mucho emocionalmente, he maduro y he dejado el pasado atrás. Realmente lo único que tengo es el presente, ni siquiera el futuro, así que no me arrepiento de nada”, aseveró la novia de Rulli, quien tiene cerca de 9 millones de seguidores solo en Instagram.

Boyer, que negó rotundamente que el motivo de su ruptura con el productor fuera Rulli como llegaron a especular en esa época algunos medios de comunicación, no quiso, sin embargo, seguir hablando del tema.

“No me gustaría ni siquiera hablar delante de una cámara de una persona de quien no hablo en mi vida, entonces no voy a hablar del tema de José Alberto porque no me interesa”, afirmó la estrella de telenovelas.