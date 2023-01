Angelique Boyer habla por primera sobre su fallecida madre Tras casi nueve años de la muerte de su madre, Angelique Boyer abre su corazón un revela pasajes desconocidos sobre su vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 17 de julio de 2014, falleció Sylvie Rousseau, madre de Angelique Boyer, a los 49 años y tras sufrir complicaciones tras una operación a corazón abierto. Los años han pasado y la actriz ha sido reservada para hablar de lo que ha vivido tras la partida de quien le diera la vida. Ahora, abre su corazón y revela lo que perdió con esta ausencia, a casi nueve años de su muerte. "Fuimos una familia muy unida; también de padres muy trabajadores. Mi papá me enseñó la disciplina y el entregar todo a tu trabajo, cuando amas todo lo que hagas", mencionó Boyer al programa estadounidense de televisión ¡Siéntese quién pueda! (UniMás). "No llegué en cuna de oro, conocí a unos papás muy trabajadores, muy luchones, que llegaron a un país a adaptarse culturalmente en todos los sentidos; a amar a México más que muchos mexicanos. No había domingo que no fuera familiar y todo eso ya se acabó [con la muerte de mi madre]". La actriz también dio a conocer cómo era celebrar las fiestas decembrinas con su madre. "La diferencia es que en México se dan los regalos [para los niños] en [Día de] Reyes y en Francia nada más se da Santa Claus, pero es lo mismo", agregó. "Recuerdo las cenas que hacia mi mamá, que hacía los típicos platillos franceses. Veía a mi abuela y a mi mamá con los regalos para consentirnos y siempre lo lograron; siempre fuimos muy, muy consentidos". Angelique Boyer El Amor Invencible Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Angelique Boyer aprendió el gusto por las artes culinarias gracias a su madre y su hermano. También confesó lo que busca en el plano sentimental. "Sí [cocino]. Tengo un hermano chef; mi madre era excelente cocinera, así que trato de tener la práctica, es que la buena cocinera es práctica también; entonces, me gusta, pero no ejerzo seguido", comentó. "Quiero estabilidad, un amor sincero, un hogar que esté protegido por esos elementos".

