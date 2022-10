Angelique Boyer habla de Santiago, el hijo de Sebastián Rulli, y su rol de madrastra La actriz Angelique Boyer, novia del actor Sebastian Rulli, habla de su hijastro Santiago. ¿Cómo es su relación con el niño de 12 años? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Angelique Boyer habla como nunca de uno de sus roles menos conocidos públicamente, el de madrastra de Santiago, el hijo de su novio, Sebastián Rulli. El niño de 12 años es fruto de la relación del actor argentino con su compatriota Cecilia Galliano. "Santiago es un niño increíble, es un niño educado con muchísimo amor, la verdad que así como es de grandote es de bueno, bueno de maduro también", dijo la actriz mexicano-francesa al programa Hoy. "Tiene cimientos hermosos", añadió sobre su hijastro. La estrella de telenovelas como Tres veces Ana, Teresa y Lo que la vida me robó habló también de su relación con Rulli. "Han pasado ocho años y yo creo que algo que me noto es que estoy más enamorada, eso sin duda, siempre el amor evoluciona y este amor está evolucionando de una manera hermosa. Yo lo adoro con todo mi ser, es todo para mí", dijo sobre su novio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sebastian Rulli Angelique Boyer Credit: (Luis Ortiz/Clasos/ LatinContent via Getty Images) Boyer, de 34 años, quien aún no tiene hijos, ha compartido mucho tiempo con Santiago, incluyendo inolvidables vacaciones. El año pasado la pareja viajó a España con Santi a visitar a los padres de Rulli, y luego fueron a París unos días a visitar a familiares de la actriz. En una entrevista previa con Javier Poza para su programa Javier Poza En fórmula, Boyer habló de su rol de madrastra. "Sebas tiene un hijo, esa mecánica en nuestra relación existe. Cuando está Santi es prioridad y hacemos cosas para Santi", dijo. "Es muy divertido y agradable conocer a un niño tan lindo que siempre ha sido tan dulce conmigo, que es el reflejo de la educación que le han dado sus padres que son adorables, y muy divertidos y sensibles", confesó sobre su hijastro. Aunque no lo descarta, también dijo que ella ha considerado no tener hijos propios. "Sigo pensando que tal vez no sea mamá", reveló. "Es algo que de momento a mí no me mueve". Tampoco hay prisa por llegar al altar. "No creemos en el matrimonio, creemos en la idea de luchar todos los días por estar juntos", añadió. "Un papelito no va a hacer que lo quiera más".

