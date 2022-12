Angelique Boyer revela cómo es la relación con su suegra, la madre de Sebastián Rulli Tras diez años de relación sentimental, Angelique Boyer rompe el silencio sobre el trato que mantiene con Silvia Rulli, la madre de su novio Sebastián Rullii. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que Angelique Boyer y Sebastián Rulli mantienen una relación sentimental desde hace una década; por lo cual, se consideran una de las parejas más sólidas del espectáculo. Así, ambos conviven de manera habitual con los miembros de sus respectivas familias; incluso, la actriz ha hecho pública la buena relación que mantiene con Santiago, el único hijo de su novio. Pero ¿sucede lo mismo con su suegra? La protagonista de la telenovela Vencer el pasado habla de cuál es la relación que mantiene con la madre de su amado, Silvia Rulli. "Sí [me llevó] muy bien", fue lo único que quiso decir al respecto Boyer a los medios de comunicación. Sin embargo, reveló que el trato con todos los parientes del protagonista de la nueva versión de la telenovela Los ricos también lloran es tan buena, que en estas fechas viajarán a México, donde los tortolitos residen, para pasar las fiestas navideñas juntos. Aunque, la famosa confesó que tendrá que cumplir con compromisos laborales; lo cual, le impedirá convivir mucho tiempo con los familiares políticos. Sebastian Rulli y Angelique Boyer Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Gracias a Dios, viene toda la familia y estamos contentos por eso; el podernos dar el tiempo", mencionó. "Pero más contenta estoy de que Sebas esté de vacaciones, va a poder disfrutar de su familia". Angelique Boyer no reveló cómo ni dónde celebrará, junto a Sebastián Rulli y los otros familiares, estas fechas tan especiales. Tampoco mencionó cuánto tiempo se quedarán. Lo único que dejó ver es que todos disfrutarán de esta temporada de celebración.

