Angelique Boyer feliz por el reencuentro de RBD y el embarazo de Maite Perroni Para Angelique Boyer es una alegría saber que su amiga Maite Perroni está esperando una niña. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Angelique Boyer está más que feliz por saber que su amiga Maite Perroni está esperando una niña, como tanto lo deseaba. La actriz de raíces francesas ha sido testigo del amor de Perroni y el productor Andrés Tovar. De hecho, fue una de las invitadas especiales a la boda. "Súper agradecida con el momento que se vivió en la boda de Maite, donde pudimos reencontrarnos después de 18 años en un lugar tan emblemático, la verdad es que se sintió súper lindo y ese día", dijo en una entrevista Boyer, quien reiteró su felicidad por el embarazo de su amiga. "Es una niña súper querida y le deseamos lo mejor de lo mejor". Angelique Boyer Angelique Boyer | Credit: Michael Stewart/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Igual de entusiasmada se mostró la novia de Sebastián Rulli, ante el próximo reencuentro del grupo RBD. "Yo estaba con Ani platicando y le decía 'es que Ani tienes que volver a los escenarios, te extrañamos', pero se agradece, necesitamos grupos como RBD, marcan una generación que necesitan esa identidad porque los grupos se están acabando y ya no están resurgiendo nuevos talentos, da coraje, así que espero les vaya muy, muy bien, estaré en primera fila, ahí gritando y cantando todas las canciones junto con ellos", aseguró Boyer.

