Angelique Boyer responde con todo a quienes dicen que se ha puesto "muy payasa"

"Han puesto muchas palabras en mi boca, me dar risa pero de pronto no me da tanta risa, han dicho que he dicho que no y que me he puesto muy payasa porque últimamente le estoy diciendo que no a todos los proyectos. No se trata de decirle que no a todos los proyectos, solo que creo que se están produciendo muchas cosas muy padres y hay espacios que debemos ocupar en tiempos correctos. Los tiempos de Dios son perfectos, así que de pronto, no estar en pantalla para mí es bueno", continuó aclarando.