¡Angelique Boyer celebra su cumpleaños con unas espectaculares fotos en topless! Por su parte, Sebastián Rulli, ha derretido las redes con una declaración de amor a la actriz que demuestra estar en el mejor momento de su vida. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Este fin de semana Angelique Boyer festeja su 32 cumpleaños en la mejor etapa de su vida. Enamorada, con propuestas de trabajo de lo más jugosas y una belleza espectacular, la actriz lo celebra por todo lo alto. El primero en felicitarle con un mensaje de lo más romántico fue su pareja, Sebastián Rulli. A primera hora de la mañana el argentino le dejaba un mensaje que derretía las redes de inmediato. "¡Hoy celebro tu vida como el tesoro que significa en la mía! Gracias a tu mentalidad positiva podemos construir juntos una vida llena de aventuras y seguir soñando con más", comenzaba. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A la pareja no le ha hecho falta casarse ni tener hijos para demostrar que lo suyo va más que en serio y que no hace falta pasar por el altar para tener una relación comprometida. "Que este año vivas cada día disfrutándolo al máximo, haciendo lo que te gusta y rodeada de amor. Solo deseo verte sonreír y admirarte en todos los sentidos, disfrutar de esa luz que tanto bien nos hace a todos los que te admiramos", prosigue su enamorado. Unas tiernas palabras que la protagonista de Teresa recibió con los brazos abiertos y con unas fotos en topless que incendiaron las redes en cuestión de segundos. "¡Gracias mi vida tú me haces muy feliz! ¡Amo estar a tu lado! Te amo con todo mi ser", le contestó. ¡Felicidades querida Angelique, que tengas un maravilloso día!

Close Share options

Close View image ¡Angelique Boyer celebra su cumpleaños con unas espectaculares fotos en topless!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.