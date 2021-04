Angelique Boyer causa furor al publicar cándidas fotos en bikini en su adolescencia La actriz aprovechó que era jueves de recuerdo en las redes sociales para viajar al pasado y compartir unas tiernas imágenes de su juventud en traje de baño. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Angelique Boyer siempre sorprende. Cuando no es con un papel emblemático, es con un Tik tok o un bikinazo de los que quita el sentido. Pues volvió a hacerlo. Las redes se tumbaron al ser testigos de unas tiernas imágenes de la actriz en traje de baño hace la friolera de 18 años. Era el día de los recuerdos en estas plataformas así que tocaba buscar en los álbumes antiguos para sorprender con algún tesorito. La protagonista de Imperio de mentiras lo hizo de inmediato. "¡Súper tbt 17/18 años atrás! En Acapulco", escribió junto a estas fotografías que provocaron reacciones inmediatas y de lo más bonitas entre sus seguidores y, por supuesto, de su novio Sebastián Rulli. "¡Hermosa mi cielooooo! Una sirenita que evolucionó y salió del mar", comentó más enamorado que nunca el actor argentino. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aquella jovencita ya apuntaba maneras. Y, a pesar de los años, Angelique sigue conservando esa figura espectacular a la que hoy ha añadido firmeza y tonificación gracias al ejercicio y el deporte que practica. Angelique Boyer, sexy en bikini, Image zoom Tal y como la actriz ha confirmado, solo ha pasado por quirófano para retocarse el pecho, la única diferencia que existe entre esas fotos y el ahora. Unas instantáneas que suponían el inicio de una carrera y una vida llena de éxitos y amor.

