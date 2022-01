Entre lágrimas, actriz de Corazón valiente habla de crisis de salud tras ponerse implantes de seno La estrella colombiana Angeline Moncayo vive un calvario tras ponerse implantes de seno. Esto reveló sobre su crisis de salud la actriz de Corazón valiente y Yo soy Betty la fea. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Angeline Moncayo Credit: Instagram/ Angeline Moncayo La actriz Angeline Moncayo rompió el silencio sobre el calvario que vive tras ponerse implantes de seno. Entre lágrimas, la estrella de telenovelas como Corazón valiente, Yo soy Betty la fea y Dame chocolate contó sobre la pesadilla que ha vivido tras someterse a una cirugía estética. "Tengo un miedo horrible porque ahora que me duele tanto el pecho yo sé que tienen que drenar ese líquido y hacer una prueba para ver si hay linfoma", contó ella llorosa. "Yo tengo una bebé de 11 meses y tengo mucho miedo", añadió la joven madre en un video que compartió en sus redes sociales. "Tenemos que aprender a aceptarnos como somos". Moncayo habló con Despierta América (Univision) sobre los síntomas que padece. "Es fatiga crónica en extremo, es estar constantemente en diferentes médicos preguntándoles porqué, porque todos los exámenes están bien y tú no te sientes ni te ves bien", dijo. "Es levantarte por las mañanas con los ojos y la cara totalmente inflamados, es despertarte a las 4 a.m. con dolores y calambres en las manos o en los pies", añade la actriz, quien ha tenido pérdida de cabello. "Es tener migrañas días y días". Angeline Moncayo Credit: Instagram/ Angeline Moncayo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El síndrome de Asia —provocado por implantes mamarios no aceptados por el cuerpo—afecta a cientos de miles de mujeres y puede provocar dolor muscular y de articulaciones, fatiga crónica, problemas para respirar, sarpullido y problemas en la piel, problemas gastrointestinales, entre otros malestares. "Esto no es una exageración. Solo las que han pasado por esto saben de lo que estoy hablando", expresó Moncayo en Instagram. "Ojalá Dios me de la posibilidad para hablar sobre esto de todas las formas posibles, ojalá pueda llegar a todos los rincones, ojalá cada vez se unan más médicos, más creativos, más personas con ganas de ayudarme. Mi vida dio un giro de 180 grados en todos los sentidos. Encontré mi propósito de vida, encontré como actriz otra forma de comunicar, pero además me fui re-encontrando conmigo misma. Mi perspectiva cambió".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Entre lágrimas, actriz de Corazón valiente habla de crisis de salud tras ponerse implantes de seno

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.