Sabar Tabar, una joven conocida como la "Angelina Jolie Zombie" porque se operó 50 veces para parecerse a la ex de Brad Pitt, ha sido arrestada por en Irán: le cierran su Instagram. Sahar Tabar, una joven iraní que se hizo mundialmente famosa por realizarse más de 50 cirugías plásticas para parecerse a Angelina Jolie ha sido arrestada por blasfemia. La popular cuenta de Instagram de la muchacha conocida como "La Angelina Zombie" también ha sido cerrada. La agencia noticiosa Tasnim News informó que el Fiscal de Teherán ha detenido a la influencer bajo cargos de incitación a la violencia, educación ilícita, blasfemia, insultos al velo del Islam, esparcimiento de odio y alentar a los jóvenes a cometer corrupción. La joven que se identifiaba como Sahar Tabar, por su primer nombre de origen farsi, fue identificada por las autoridades por su nombre de pila: Fatemeh Kh. Antes de que le cancelaran la cuenta Sabar contaba con más de 270,000 seguidores en Instagram, la única plataforma permitida en su país. Sus popularidad fue creciendo conforme la chica fue evolucionando y haciéndose múltiples y radicales cirugías. La inusual chica comenzó así a destacar en la red por sus pronunciados pómulos, exhorbitantes ojos y enormes labios. En algunos de sus posts Tabar presumía sus cirugías mostrando fotos post-operatorias y apareciendo con vendajes en la nariz. Hay videos que incluso muestran a la joven sedada en una cama de doctor. Image zoom Instagram/Sahar Tabar Image zoom Instagram/Sahar Tabar En 2017 durante una entrevista con la agencia rusa Sputnik la influencer negó querer parecerse a la ex de Brad Pitt. "No tengo interés alguno en parecerme a Angelina Jolie y no quería verme como el personaje de The Corpse Bride", aseguró entonces. "Soy mi propia musa y no quise verme como nadie más. Esa no es quien soy yo". Por cierto que ahí mismo aprovechó para asegurar que sus cirugías no son lo que parecen. "Es photoshop y maquillaje", aseguró sobre su impactante imagen. "Cada vez que publico una foto yo hago mi cara más divertida. Es mi manera de expresarme, una especie de arte. Mis seguidores saben que esta no es mi cara real". De acuerdo a Amnistía Internacional en 2014 seis personas fueron arrestadas en Irán por aparecer en un video de Youtube bailando la canción "Happy" de Pharrell Williams. En 2018 un adolescente iraní fue detenido por poner fotos suyas en Instagram bailando música occidental.

