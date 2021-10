¡Angelina Jolie se borra el tatuaje de Brad Pitt que se hizo en el brazo! Así le quedó La oscarizada actriz dejó su brazo izquierdo al descubierto y se pudo ver claramente que ya no existe el símbolo que tenía en honor a su ex. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Son muchas las personas, famosas y anónimas, las que en pleno enamoramiento y en la etapa más dulce con sus parejas deciden hacerse un tatuaje en honor a su amor. Ha sido el caso de Melanie Griffith con Antonio Banderas, el propio Marc Anthony con JLo y, más recientemente, Angelina Jolie con Brad Pitt. En su paseo por la alfombra roja del Festival de Cine de Roma quedó aún más constancia de que se lo había borrado. Pero, ¿qué era exactamente lo que tenía tatuado? La oscarizada actriz lleva en el brazo izquierdo las coordenadas del lugar de nacimiento de las personas más importantes de su vida: sus seis hijos Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne y Knox, y un último que hacía referencia a su ex. Pues de esa línea final ya no queda rastro. Angelina Jolie Angelina Jolie | Credit: (Photo by Matteo Nardone / Pacific Press/Sipa USA) Aunque su historia ya es agua pasada, su relación sigue dando de qué hablar, sobre todo en lo referente a la batalla legal que mantienen por la custodia de sus hijos. Ahora que estas imágenes dejan al descubierto la desaparición de este símbolo, queda más que confirmado que lo suyo no tiene vuelta atrás. La séptima línea del diseño todavía no ha sido eliminada del todo, todavía quedan sombras y restos que requerirán de algunas sesiones más de láser para dejarlo totalmente limpio. Pero la diferencia entre cuando estaba a ahora es muy notable. Angelina Jolie Angelina Jolie | Credit: Photo by: Vince Bucci/NBC/NBCU Photo Bank SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un espacio que, o bien dejará en blanco, o quizás lo rellene con otro elemento significativo para la actriz, toda una aficionada a la tinta tal y como muestran los alrededor de 20 tatuajes que tiene en su cuerpo. La protagonista de Eternals, su último éxito en la gran pantalla gracias al cual la hemos visto pasear por las alfombras rojas con algunos de sus hijos e hijas, luce más feliz y bella que nunca, incluso aunque tenga algún despiste como el de las extensiones irregulares. ¡Ella se lo puede permitir!

