Angelina Jolie se desnuda por primera vez para una revista Jolie engalana la portada del último número de la revista del año, sincerándose con lo que espera en el año 2020. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Angelina Jolie ha mostrado su corazón rebelde. La actriz se desnudó por primera vez. Posando con solo una manta transparente cubriendo su cuerpo, la exesposa de Brad Pitt posó para la revista Harper’s Bazar. “Mi cuerpo ha pasado por muchas cosas en la última década, particularmente en los últimos cuatro años, y tengo cicatrices visibles e invisibles para mostrar”. Angelina pareció reconocer su separación con su ex al mencionar “cicatrices invisibles” y la cicatrices “visibles” se deben a una doble mastectomía preventiva a la que tuvo que someterse, además, le extirparon los ovarios. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Es más difícil luchar con los invisibles. La vida toma muchas vueltas. A veces te lastimas, ves a los que amas con dolor y no puedes ser tan libre y abierto como tu espíritu lo desea. No es nuevo ni viejo, pero siento que la sangre vuelve a mi cuerpo”. Image zoom Jun Sato/WireImage Jolie y Pitt se separaron en 2016, llegando a un acuerdo de custodia con respecto a sus seis hijos el año pasado. La expareja comparte tres hijos biológicos (Shiloh, Vivienne y Knox) ​​y tres hijos adoptivos (Maddox, Pax y Zahara). En esta edición, la actriz de Mr. & Mrs. Smith también reveló por qué está retrasando su sueño de vivir en el extranjero con sus hijos, y explicó: “Me encantaría vivir en el extranjero y lo haré tan pronto como mis hijos tengan 18 años. En este momento, tengo que quedarme dónde elige su padre vivir”. Jolie engalana la portada del último número de la revista del año, sincerándose con lo que espera en el año 2020. “Mi sueño para todos en 2020 es recordar quiénes son y ser quienes son independientemente de lo que podría estar interrumpiendo su capacidad de ser libres. Si siente que no está viviendo su vida plenamente, trate de identificar qué es o quién es el que le impide respirar. Identifica y lucha contra lo que sea que te oprima”, dijo a la publicación. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Angelina Jolie se desnuda por primera vez para una revista

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.