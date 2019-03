¿Intentó Angelina Jolie salvar su relación con Brad Pitt? Angelina Jolie reveló en una entrevista que intentó salvar su matrimonio cuando trabajó con su exesposo Brad Pitt, en la cinta By the Sea, en el 2015. Lissy De La Rosa SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Angelina Jolie volvió a hablar de su matrimonio con su ex, Brad Pitt. La actriz estadounidense confesó en un podcast de The Hollywood Reporter que cuando trabajó junto con Pitt en la cinta By the Sea (2015), una película que escribió y dirigió, lo hizo con el propósito de “comunicarse” con su entonces pareja. Incluso, admitió que había “melancolía” entre ambos. Jolie explicó que se conocieron trabajando en un set y por eso pensó que sería una buena opción volver a hacer una película juntos. “Yo quería que hiciéramos un trabajo serio juntos, pensé que sería una buena forma de comunicarnos. De una manera, sí lo fue. Y de cierta forma, aprendimos otra cosas. Pero había una pesadez, probablemente durante ese momento que continuaba ahí y no fue por la película”, admitió. Steve Granitz/WireImage Un dato a resaltar es que la trama de la cinta presenta a un matrimonio que lleva catorce años casados, en los que han ido creciendo por lados diferentes, separándose, debido a problemas de comunicación, intimidad y fertilidad. “Era algo con lo que estábamos lidiando… las cosas pasan por diferentes razones. ¿Por qué escribí exactamente esa obra? ¿Por qué nos sentíamos así cuando la hicimos? No estoy segura”, indicó. “Una obra de arte puede ser algo sanador o algo que sea diferente”, agregó. Asimismo, indicó que se alegra de haber hecho esa cinta junto con Pitt. “Me alegro de que hayamos hecho esa película, porque exploramos algo juntos. Sea lo que haya sido, tal vez no resolvió ciertas cosas, pero sí nos comunicamos algo que nos teníamos que haber dicho el uno al otro”, afirmó. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

