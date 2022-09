Angelina Jolie demanda por más de $250 millones a Brad Pitt La disputa entre Angelina Jolie y Brad Pitt por el viñedo Château Miraval parece no acabar. ¡Y ahora se ha sabido que la actriz se quiere desquitar a lo grande! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La disputa entre Angelina Jolie y Brad Pitt parece no acabar. Lo que una vez fue amor de película, hoy se ha convertido en un infierno que pasa por el viñedo Château Miraval que tienen en el sur de Francia desde 2008. ¡Y ahora se ha sabido que la actriz se quiere desquitar a lo grande! Según el medio Page Six, una empresa fundada por Jolie, Nouvel, ha presentado una demanda de $250 millones contra su exmarido tras afirmar que desató campaña para "tomar el control" de la propiedad que compraron cuando aún eran pareja. Aparentemente, Pitt lo habría hecho "en represalia por los procedimientos de divorcio y custodia" y para "garantizar… que Jolie nunca vería ni un centavo" de su dinero. "En represalia por los procedimientos de divorcio y custodia, Pitt se embarcó en una campaña multifacética de varios años para tomar el control de Chateau Miraval y apropiarse de los activos de la empresa para su beneficio y el de sus propias empresas y amigos. Nombrándose a sí mismo el propietario legítimo de Chateau Miraval, sus dos objetivos eran usurpar el valor de la empresa de Jolie, Nouvel, y obtener la propiedad exclusiva de Chateau Miraval", dicen los documentos. Angelina Jolie y Brad Pitt Angelina Jolie y Brad Pitt | Credit: Michael Kovac/Getty Images for AFI También se afirma que Pitt "tramó y ejecutó un plan para mover en secreto activos de Chateau Miraval a empresas de propiedad de él y sus amigos, devaluando así el interés de Jolie". La demanda, presentada el martes en Los Ángeles, refiere que el actor derrochó millones de la compañía, incluyendo más de $1 millón en una piscina. Se han "desperdiciado decenas de millones del dinero de Chateau Miraval en proyectos vanidosos que tienen poca o ninguna justificación comercial", dice la demanda. "Bajo la dirección de Pitt, Chateau Miraval también encargó que se construyera una sola escalera en el castillo y se reconstruyera un total de cuatro veces después de que no estuviera satisfecho con los primeros tres intentos", añade. "Aunque Jolie no estaba obligada a vender [su participación] a Pitt, se ofreció a venderle su participación y negoció con él durante meses. Casi llegando a un acuerdo ", dice la demanda. No obstante, "la arrogancia de Pitt lo superó: hizo una demanda de última hora de condiciones onerosas e irrelevantes, incluida una disposición diseñada para prohibir a Jolie hablar públicamente sobre los eventos que habían llevado a la crisis de su matrimonio. Pitt sabía que gran parte de la riqueza y la liquidez de Jolie estaban ligadas a [su participación en la bodega] y usó ese hecho para tratar de obligar a Jolie a aceptar sus términos irrazonables". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Anteriormente habíamos sabido que Pitt también impuso una demanda contra su ex por incumplimiento de contrato implícito, incumplimiento de cuasicontrato, invocado subsidiariamente; incumplimiento del pacto implícito de buena fe y trato justo. Con dicha demanda busca ser indemnizado, además de anular las intenciones de Jolie de vender la propiedad de ambos.

