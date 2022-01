Angelina Jolie de compras con su hija, Kanye West con su nueva novia y más fotos de los famosos ¡Míralos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Angelina Jolie de compras con su hija, Kanye West con su nueva novia Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group; Además: la cómica felicitación de Eugenio Derbez a Consuelo Duval por su cumpleaños, Bella Hadid, Rihanna y más fotos imperdibles de los famosos. Empezar galería De compras Angelina Jolie and Daughter Shiloh Go Shopping at Bristol Farms Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group La actriz Angelina Jolie y su hija Shiloh fueron fotografiadas realizando algunas compras en un supermercado en Los Ángeles. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Nuevo disco Mónica Naranjo anuncia el final de su gira "Puro Minage piano y voz" y el lanzamiento de su nuevo disco "Mimética" Credit: Mezcalent En una rueda de prenda en la capital mexicana, la cantante Mónica Naranjo anunció el final de su gira 'Puro Minage piano y voz' y el lanzamiento de su nuevo disco Mimética. 2 de 6 Ver Todo Atento con sus fans Kanye West & Julia Fox End the Night at a Hollywood Hotel after Dinner Date Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group Mientras Kanye West firmaba algunos autógrafos para sus fans, su novia Julia Fox siguió caminando rumbo al auto del rapero. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Coqueta Bella Hadid Sends Temperatures Soaring Dangerously at the Gas Pump! Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group La modelo Bella Hadid luciendo su abdomen plano mientras ponía gasolina a su auto en Los Ángeles. 4 de 6 Ver Todo ¡Buen provecho! Rihanna and ASAP Rocky Share a Romantic Dinner in Giorgio Baldi Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group La cantante Rihanna enfundada en atuendos de Balenciaga y Gucci a su llegada a un restaurante en Los Ángeles con su novio A$AP Rocky. 5 de 6 Ver Todo Hermana de vida eugenio derbez cumpleanos consuelo duval Credit: Eugenio Derbez Instagram Eugenio Derbez le dedicó unas emotivas palabras de felicitación por su cumpleaños a Consuelo Duval, que hace unos años fue su esposa ficticia en La familia P. luche. "Hoy es [el] cumpleaños de esta mujer, nada normal. Es intensa, cursi y gritona. Cuando se ríe parece que se tragó a Chucky, pero también tiene un corazón enorme. Si la vida me diera la oportunidad de elegirla como hermana de vida, lo volvería a hacer. Te adoro", Eugenio Derbez. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

