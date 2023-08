Angelina Jolie contrata a una de sus hijas como su empleada ¿en qué? Una de las hijas de Angelina Jolie ahora formará parte del equipo de trabajo de la actriz ¿quién es y qué hará? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que Angelina Jolie tiene varios hijos Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox y Vivienne, estos tres últimos son biológicos y fueron concebidos durante su matrimonio con Brad Pitt. También se sabe que la actriz, además de activista, ha fungido como empresaria, productora y ahora está probando suerte en el teatro musical con la obra The Outsiders que se presentará en Broadway. En esta nueva faceta, la famosa sorprendió al incluir en su equipo de colaboradores, nada más y nada menos, a su hija Vivienne, quien ahora tiene 15 años. La jovencita será su asistente de producción en dicho montaje. Fue la protagonista de la película Maleficent: Mistress of Evil, la encargada de dar a conocer esta información porque la chica ha mostrado interés por las artes escénicas. Angeline Jolie e hijos Credit: Valerie Macon/AFP via Getty Images "Viv me recuerda a mi madre [Marcheline Bertrand] en el sentido de que no se enfoca en ser el centro de atención sino en ser un apoyo para otros creativos. Ella es muy reflexiva y seria sobre el teatro y trabaja duro para comprender mejor cómo contribuir", mencionó Jolie al programa estadounidense de televisión Entertainment Tonight. Angelina Jolie y Vivienne Credit: Valerie Macon/AFP via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Angelina Jolie dejó claro lo emocionada que se encuentra en esta nueva etapa profesional. "Me siento muy afortunada de ser parte de este proyecto y fue justamente, su hija, quien la adentré en este mundo. "Estudié en el Instituto Lee Strasberg, donde me di cuenta de que mi primer amor, como intérprete, fue el [teatro]. No había encontrado la manera hasta ahora de volver", reveló. "Espero poder contribuir mientras sigo aprendiendo de este increíble equipo, con el que he estado trabajando desde que mi hija me llevó a ver el espectáculo en La Jolla Playhouse".

