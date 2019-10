Angelina Jolie deslumbra en la alfombra roja junto a sus hijos y más fotos de los famosos ¡Míralos! By Nohelia Castro ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Angelina Jolie deslumbra en la premiere de Maleficent Lady of Evil junto a sus hijos, Christina Aguilera radiante en la alfombra roja de The Addams Family, Ernesto Laguardia de paseo con su familia y más fotos de los famosos en su vida cotidiana ¡Míralos! Empezar galería En la alfombra roja Image zoom Marilla Sicilia/Archivio Marilla Sicilia/Mondadori Portfolio via Getty Images Así de sonriente vimos a la actriz Angelina Jolie en la premiere de la cinta de Disney ‘Maleficent Lady of Evil‘, en Roma, donde llegó acompañada de sus hijos Shiloh Nouvel Jolie-Pitt y Zahara Marley Jolie-Pitt. Advertisement Advertisement ¡Foto, foto! Image zoom Mauro Fagiani/NurPhoto via Getty Images Y luego de desifilar en la alfombra roja con sus hijos, Angelina Jolie (izq.) se tomó fotos del recuerdo con la actriz Michelle Pfeiffer. Linda familia Image zoom Jon Kopaloff/Getty Images Christina Aguilera se dio cita a la premiere de The Addams Family, en Los Ángeles, junto a su pareja Matthew Rutler y sus hijos Max Bratman y Summer Rain Rutler. Advertisement Foto del recuerdo Image zoom Steve Granitz/WireImage La artista colombiana Karol G también se dio cita a la premiere de The Addams Family, donde posó muy sonriente junto al rapero Snoop Dogg. Retoques Image zoom mezcalent Alejandra Espinoza es la presentadora del reality Reina de la canción (Univision), que inició sus audiciones en vivo de la temporada y eligió a sus primeras 12 finalistas. En familia Image zoom mezcalent Ernesto Laguardia desfiló con su familia por la alfombra roja del estreno de Crystal, espectáculo del Cirque Du Soleil que estrenó temporada en el Palacio de los Deportes en la capital mexicana. Advertisement Advertisement Advertisement Siempre unidos Image zoom Kevin Winter/Getty Images El protagonista de Gemini Man, Will Smith, lució muy elegante en la premiere de la cinta. Durante la velada, el actor estuvo acompañado de su esposa Jada Pinkett Smith y sus hijos Trey Smith y Jaden Smith. La cinta estrena en salas de cine del país el 11 de octubre. Calentando motores Image zoom Press Prop Miami Fer Sosa, Lulu Stanger, Ximena Córdoba y Floppy Tesouro (de izq. a der.) son 4 de las 13 famosas de Latinoamérica que pondrán 26 países a vibrar con sus historias, risas, viajes, llantos y su estilo de vida más lujoso en Palm House, el reality producido por Federico Díaz. Pura diversión Image zoom Cortesía Alexander Delgado de Gente de Zona se reunió con el artista Jacob Forever en el lugar de moda ‘El Santo’ en Miami para platicar de futuros proyectos. Luego de intercambiar ideas, el dúo se reunió con el famoso DJ Alex Sensation y amigos. Advertisement Advertisement Advertisement ¡Buen provecho! Image zoom Cindy Ord, Getty La estrella del Food Network, el chef Jeff Mauro, preparó unos suculentos platillos durante un evento organizado por George Foreman. ¡Orgullo Ecuatoriano! Image zoom Cortesía La artista ecuatoriana Andrea Tello se dio cita a Noticias Univision 41 para hablar de su colección de joyas y proyectos a futuro. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

Close View all gallery

Close View image Angelina Jolie deslumbra en la alfombra roja junto a sus hijos y más fotos de los famosos ¡Míralos!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.