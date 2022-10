Angelina Jolie acusa a Brad Pitt de graves abusos contra ella y sus hijos La actriz Angelia Jolie acusa a su exesposo, el actor Brad Pitt, de abusar de ella y de sus hijos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Angelina Jolie hizo graves acusaciones en contra de su exesposo Brad Pitt. La actriz acusó a Pitt de supuestamente agarrar por el cuello a uno de sus hijos y de agarrarla a ella por la cabeza, según documentos de la corte obtenidos por Page Six. El presunto incidente ocurrió durante una discusión en un avión privado en el 2016. Días después, Jolie solicitó el divorcio. La actriz, de 47 años, dijo que el actor, de 58 años, había agarrado por el cuello a uno de sus hijos y había golpeado a otro de sus hijos en la cara. También lo acusa de agarrarla a ella por la cabeza y sacudirla. Estos documentos detallan que el actor supuestamente le tiró cerveza a Jolie, y le tiró cerveza y vino a los niños. La actriz argumenta que ella intentó detenerlo, agarrando a su entonces esposo por la espalda. "Para quitarse a Jolie de la espalda, Pitt se tiró contra los asientos del avión, hiriendo a Jolie en la espalda y el codo", detallan estos documentos. La actriz alega que los niños intervinieron para defenderla y le rogaron que parara, pero Pitt atacó a dos de ellos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Angelina Jolie Brad Pitt Credit: (Jason LaVeris/FilmMagic) La estrella de películas como Maleficent, Eternals y Original Sin se casó con el protagonista de Bullet Train, Fight Club y Seven en el 2014. La expareja tiene seis hijos: Maddox, de 21 años, Pax, de 18, Zahara, de 17, Shiloh, de 16, y los gemelos Vivienne y Knox, de 14. En septiembre del 2016, Brad Pitt fue investigado por el FBI por supuesto abuso infantil por este incidente, pero no se presentaron cargos criminales en contra del actor. Angelina Jolie Credit: (VALERIE MACON/AFP via Getty Images) Los actores también han batallado en corte por un viñedo y château en Francia. Brad Pitt ha negado en el pasado haber sido violento con su exesposa o sus hijos. PEOPLE reporta que el actor está comenzando una nueva relación amorosa con la actriz y modelo de 31 años Emily Ratajkowski, estrella de Gone Girl.

