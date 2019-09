La evolución Angélica Vale a lo largo de los años By ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Nacida en una familia de artistas, la mexicana supo labrarse su propia carrera como artista y alcanzar el éxito gracias a su trabajo. Empezar galería Angélica Vale Image zoom Agencia México Nació en Ciudad de México y creció en el mundo del entretenimiento. Advertisement Advertisement Su padre Image zoom Angélica Vale Instagram Es hija del fallecido comediante Raúl Vale. Su madre Image zoom WireImage Su madre es la querida actriz de telenovelas Angélica María. Advertisement Su carrera Image zoom Mezcalent Comenzó temprano. Con tan solo 2 meses apareció junto a su madre en la novela El milagro de vivir. Telenovelas exitosas Image zoom Mezcalent Angélica Vale ha aparecido en muchas telenovelas populares como Soñadoras, Amigas y rivales y La fan. Su papel más recordado Image zoom Televisa Protagonizó con Jaime Camil la telenovela La fea más bella en el 2006. Advertisement Advertisement Advertisement Su esposo Image zoom Angel Delgado/Clasos.com/LatinContent/Getty Images En 2011 se casó con el ejecutivo cubanoamericano Otto Padrón. Sus hijos Image zoom (Instagram/@angelicavaleoriginal) En junio de 2012 la pareja le dio la bienvenida a su primogénita, Angélica Masiel, y dos años después se convirtieron en padres de nuevo gracias a Daniel Nicolás. Su proyecto mas reciente Image zoom Mezcalent Participó en la telenovela Y mañana será otro día con Diego Olivera. Advertisement Advertisement Advertisement Nuevo look Image zoom Instagram La mexicana reveló recientemente que ha perdido 30 libras. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

