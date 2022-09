La historia de amor de Angélica Vale y Otto Padrón Desde su boda de ensueño en México hasta su compromiso en un restaurante de Miami y el nacimiento de sus hijos, celebramos momentos importantes en la relación de Angélica Vale y Otto Padrón. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Angélica Vale y Otto Padrón iniciaron su historia de amor con un beso de Año Nuevo en pleno Times Square de La Gran Manzana. En esa fecha, ella coanimó con Raúl de Molina el especial ¡Feliz 2009!, producido nada menos que por Padrón. "Lo vi a los ojos y [me] dije: 'Este es el hombre de mi vida' ", confesó Vale a People en Español. Además de ser un reconocido ejecutivo de la industria de los medios de comunicación, Padrón ha formado parte del Ejército estadounidense por casi 40 años. Tras celebrar una boda civil en Miami, la pareja celebró una boda religiosa en el Colegio de las Vizcaínas en la Ciudad de México en el 2011. La ceremonia parecía salida de un cuento de hadas y asistieron famosos amigos de la pareja como William Levy, Jaime Camil y Maite Perroni. Recordamos momentos importantes en la relación de Angélica Vale y Otto Padrón. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Angelica Vale Otto Padron Credit: (John Parra/Getty Images) El flechazo La televisión unió sus caminos en 1999 cuando coincidieron en un evento de Univisión en Nueva York. En aquel entonces Padrón era ejecutivo de la cadena. "Cuando la conocí me di cuenta de que detrás de todo ese talento había un gran corazón y una muchacha natural que no se creía su fama", dijo Padrón a People en Español. Noviembre 2010: Su compromiso En noviembre del 2010, la pareja estaba rodeada de familiares y amigos en un restaurante mexicano en Miami celebrando el cumpleaños número 35 de Vale, quien no tenía la menor sospecha de los planes de su novio. "Vi el anillo y todavía no entendía", contó la actriz a People en Español sobre su compromiso. "El mariachi empezó a tocar la marcha nupcial y todavía no me enteraba, hasta que ya me abrazó y me dijo: '¿Bueno, te casas conmigo?'. Y ahí me salió un sí del que hasta yo me quedé sorprendida". Febrero 19, 2011: Su boda La boda religiosa se celebró el 19 de febrero del 2011, en el Colegio de las Vizcaínas. El grupo Camila le cantó a los novios el tema "Todo Cambió", mientras bailaban abrazados. Las nupcias terminaron con un gran festín mexicano y parranda que duró hasta la madrugada. Angelica Vale Otto Padro Credit: (Angel Delgado/ Clasos.com/ Latin Content via Getty Images) Junio 6, 2012: Nace su hija Su hija, Angélica Masiel Padrón, nació en Los Ángeles el 6 de junio del 2012. "Es el amor más grande, más puro y más sano que puedas sentir. La acababa de conocer y, sin embargo, ya la conocía", dijo Vale a People en Español. La niña es parte del matriarcado de las Angelica, que incluye también a la madre de Vale, la actriz y cantante Angélica María. "Siempre supe que el día que [tuviera] una hija le iba a poner Angélica", dijo Vale. "No iba a romper la tradición de las Angélicas". Angelica Vale Otto Padron Credit: (Gregg DeGuire/FilmMagic) Nace su hijo Daniel Nicolás Padrón Vale nació el 11 de agosto del 2014, completando la familia. "Hoy hace 8 años la vida me premió con mi niño", escribió la orgullosa madre en sus redes sociales en agosto del 2022. "¡Eres todo para mí, mi segundo milagrito! ¡Te amo con toda mi alma Daniel Nicolás! No hay palabras para describir lo inmensamente feliz que soy a tu lado. Gracias por escogerme para ser tu mamá".

