Las hermanas Vale unidas por la misma pérdida A 17 años de la muerte de su progenitor, Raúl Vale, Angélica y Nicole recordaron a su padre con emotivos mensajes a través de las redes sociales. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Angélica Vale heredó su vena cómica de su padre, el fallecido actor, compositor y actor Raúl Vale, quien fue uno de los comediantes más importantes de la televisión mexicana. A pesar de que ya han transcurrido 17 años desde su partida, no hay un solo aniversario de su muerte que la inolvidable protagonista de la exitosa telenovela de Televisa La fea más bella no le rinda un pequeño homenaje a su progenitor. Y este año no fue la excepción. La actriz y cantante mexicana dedicó unas sentidas palabras a su padre a través de su perfil de Instagram, donde reconoció que su recuerdo convive con ella a diario. "Papá, te fuiste hoy hace 17 años, te extraño todos los días. ¡Qué ganas de que hubieras conocido a tus nietos, pero sé que desde allá nos estás cuidando! ¡Te amo siempre papi!", fue el emotivo mensaje que compartió la primogénita de la estrella mexicana Angélica María. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su media hermana, la también actriz Nicole Vale, fruto del matrimonio que mantuvo Raúl con la actriz Arlette Pacheco, tampoco se olvidó de su padre en esta fecha tan especial. Image zoom Credit: Instagram Nicole Vale "Siempre en mi mente y en mi corazón. Te amo papá", escribió la joven en las redes sociales. Image zoom Angélica Vale y Nicole Vale | Credit: Mezcalent (x2) Nicole, quien recientemente dio vida a Rebeca, la antagonista del melodrama de Televisa Vencer el miedo, historia que transmitió este año Univision y que protagonizaron Paulina Goto y Danilo Carrera, era apenas una niña cuando le tocó ver partir a su progenitor.

