Angélica Vale revela cómo evitó ser víctima de acoso sexual Por primera vez, Angélica Vale menciona que lo ocurrido con un productor musical y cómo logró salvarse de una posible agresión sexual. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A partir de que surge el movimiento conocido como MeToo en Estados Unidos, con el cual las mujeres hablan sobre los abusos y vejaciones sexuales que sufrieron en Hollywood de manos de diversos hombres poderosos, muchas famosas han decidido romper el silencio y contar su experiencia. En esta ocasión, Angélica Vale narra cómo evitó ser víctima de acoso por parte de un productor. "Tuve un MeToo. Una vez un señor productor, de música, me habló a mi casa y me dijo que fuera a su casa, pero que no llevará a mi abuela. Todavía vivía mi abuelita, tenía como 14 años, y me enojé horriblemente; le dije 'bueno, ok, bye' y le colgué. Corrí con mi abuela y le dije 'quiere que vaya sola; obvio no voy a ir'", relató Vale al programa estadounidense de televisión Chisme en vivo (Estrella TV). "Ya sabía. Como a los 14 sola con un señor, no voy a ningún lado. Entonces me escapé de un MeToo". En otros temas, la actriz y cantante, quien lleva 10 años casada con Otto Padrón, confesó que para lograr enamorarse tuvo que luchar contra sus demonios y aprender a quererse a sí misma; lo cual, le llevó mucho tiempo. Angélica Vale Angélica Vale | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Quería encontrar algo que llenara un vacío que sentía en mí y pensaba que una persona o el amor de mi vida lo iba a llenar. Y no es cierto, la única persona que podía llenar ese vacío era yo", mencionó. "Cuando uno no se quiere, no sabes querer. Crees que quieres y te obsesionas quizá; no te puedes enamorar, es imposible poder enamorarte. Entonces, me costó mucho trabajo, aprendí por las malas; pero, gracias a Dios, me quise y ese vacío se llenó mucho antes de que llegara Otto a mi vida y por eso digo que llegó Otto a mi vida". Ahora, Angélica Vale se prepara estrenar su nuevo proyecto como conductora del reality La máscara del amor.

