¿Angélica Vale sufrió bulimia? Por primera vez, Angélica Vale abre su corazón al hablar de los conflictos que tuvo a lo largo de su vida ¿eso incluye trastornos alimenticios? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde niña, Angélica Vale ha tenido que luchar con sus problemas de peso. Con el tiempo, eso se convirtió en una obsesión para la actriz, al punto, que empezó a desarrollar el trastorno alimenticio conocido como bulimia. Para su fortuna, le dieron el guión de una telenovela que la hizo descubrir que era una enfermedad y logró salir de ese problema. "Siempre me tildaron de gorda; siempre, toda la vida. Si engordé mucho a los 14, 15 más o menos. Estaba medio llenita, por el divorcio me dio por entrarle grueso [a la comida]. Después adelgacé, pero seguí con el trauma", relató Vale entrevista con Yordi Rosado (YouTube). "Me llama Emilio Larrosa y me dice 'vas a hacerla de bulímica' y yo '¿qué eso eso?'. Tenía todos los síntomas, pero no sabía que era una bulímica". La protagonista de telenovela La fea más bella agradece haberse salvado de ese problema. Sin embargo, el reconocimiento de su cuerpo ha sido algo que continúa hasta la fecha, pero ha aprendido a lidiar con él. "Qué bueno que supe porque si yo hubiera llegado a Televisa y me hubieran dicho 'si vomitas no engordas', lo hubiera hecho sin rollo" agregó. "Porque todos lo síntomas de verme al espejo y no saber si estoy gorda o delgada, hasta la fecha. Me doy cuenta por mi ropa, pero me cuesta trabajo porque siempre me veo gorda. Entonces, si es un rollo que traigo". Angélica Vale Angélica Vale | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Angélica Vale se siente afortunada porque "crecí en una familia de mucho amor y eso me salvó de todo", como las drogas y otro tipo de vicios. Ahora, está feliz porque los años de trabajo han rendido frutos y recibirá su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

