"Los quiero mucho, lo siento en el alma": Angélica Vale y su cariñoso pésame a Jaime Camil La fea más bella fue de las primeras en alzar la voz tan pronto se supo la noticia de la muerte del papá de su querido amigo. Estas fueron sus palabras de consuelo para la familia en estos momentos tan difíciles. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Angélica Vale y Jaime Camil tienen una relación extraordinariamente cercana, a pesar de que hace años ya que terminara la novela que les encumbró a la fama mundial, La Fea Más Bella. Image zoom Credit: Mezcalent.com Ambos residen con sus respectivas familias en la ciudad de Los Ángeles y conviven junto a sus hijos en incontables ocasiones. Image zoom Credit: Twitter Por eso es muy comprensible que la actriz fuera una de las primeras en enviar sus condolencias al simpático actor tan pronto se dio a conocer la triste muerte de su papá, Jaime Camil Garza. La hija de Angélica María tomó su cuenta de Twitter para compartir este entrañable mensaje y dedicar unas palabras al empresario fallecido: “Querido Jaime… Gracias por las risas, por la confianza, por el cariño, por ser incondicional conmigo... ¡Te voy a extrañar mucho! ¡Te quiero siempre!” escribió recordando al papá de su querido amigo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Después mandó un efusivo pésame a sus queridos amigos: “Abrazo fuerte a toda la familia Camil. ¡Los quiero mucho! Lo siento en el alma”, finalizó mencionando tanto a Jaime como a Issabela Camil, hija de la esposa del empresario, Tony Starr. Image zoom Credit: Twitter Angélica Vale Momentos antes de la muerte de Camil Garza, célebre personaje de sociedad en México, su yerno compartió como estaban siendo sus últimos minutos de vida: Image zoom Credit: Agencia México “Con lágrimas en mi corazón, lamento mucho que JC ya no seguirá luchando. En cualquier momento, parará su corazón. Fue tan generoso que nos permitió a todos y cada uno de nosotros despedirnos de él. En cualquier momento dejar de luchar. Gracias por tu cariño siempre”, escribió el esposo de Issabela Camil.

