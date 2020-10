Angélica Vale: "He sabido encontrar lo mejor de la pandemia: valorar a mi familia" Tras meses confinada en su casa de Los Ángeles debido a la pandemia, la actriz volvió a hacer las maletas para mudarse a Miami, donde estará viviendo durante las próximas semanas mientras participa en el nuevo programa de Univision Tu cara me suena. ¿Y su familia? Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Para Angélica Vale lo más difícil de su participación en Tu cara me suena, el nuevo programa dominical de la cadena Univision, será tener que juzgar el trabajo de sus compañeros –8 famosos que se transformarán cada semana en ídolos emblemáticos de la música–, más teniendo en cuenta que, además de jurado, tendrá también el papel de coach. "A mí me va a costar el triple de trabajo porque voy a ser juez y parte; primero porque los quiero y los admiro como artistas y después por los fans y por el público. Pero es un juego y creo que la maravilla es que nadie se va y todos van a ganar para una institución benéfica, que eso está sensacional y precioso", cuenta la carismática actriz en entrevista con People en Español. "Es más jugar que una competencia y eso es lo que me encanta de Tu cara me suena. Obviamente sí con un propósito bellísimo que son todas las instituciones benéficas que vamos a estar apoyando, pero estamos jugando, es en buena onda y créeme que cuando vaya a dar los puntos bajos voy a ser muy específica de por qué se los estoy dando a esas personas", agrega. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras meses confinada en su casa de Los Ángeles debido a la pandemia, la primogénita de Angélica María volvió a hacer las maletas para trasladarse a Miami, lugar en el que estará viviendo durante las próximas semanas junto a sus hijos mientras participa en el programa. "Estoy aprovechando que la escuela es virtual y me estoy llevando a mis hijos porque sin ellos me da el ataque, me muero", reconoce Angélica. "Los planes al principio eran yo ir los fines de semana y regresar, pero obviamente con el COVID nos cambió la vida y nos vamos para allá. Gracias a Dios la escuela sigue siendo online y me los puedo llevar. Entonces ya con eso [estoy feliz]. El esposo puede ir a visitarme de vez en cuando, no pasa nada", cuenta entre risas. Aunque han sido meses difíciles debido a la crisis sanitaria originada por la pandemia de coronavirus, la inolvidable protagonista de la exitosa telenovela de Televisa La fea más bella reconoce que ha sabido encontrar lo mejor de una situación tan extrema como esta. "Aunque extraño mucho el teatro y extraño mucho mi país, México, que nunca había dejado de ir tanto, el estar con mis hijos y con mi familia ha sido lo más bello que me pudo haber pasado", admite sin dudarlo. "Como que el mundo me dijo a ver Angélica detente tantito, estás muy a prisa, para y valora lo que tienes y eso obviamente con todo el estrés que da el COVID, porque también he tenido días estresantes como todos me imagino, pero creo que he sabido encontrar lo mejor de la pandemia, que es valorar a mi familia, estar con ellos y gozarlos".

Close Share options

Close View image Angélica Vale: "He sabido encontrar lo mejor de la pandemia: valorar a mi familia"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.