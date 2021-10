Angélica Vale rompe el silencio sobre su veto en Televisa: "Me sacaron con policías" Hace unos años, Angélica Vale vivió una fuerte experiencia cuando la empresa televisora para la que trabajaba decidió rescindir su contrato. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien, Angélica Vale tiene una carrera que inició prácticamente a los pocos meses de nacida y se consolidó gracias al teatro musical, recordó que cuando estuvo en Televisa su relación profesional con la empresa fue tirante y con poco reconocimiento. Incluso, en una ocasión la vetaron y la obligaron de la peor forma a salir de la instalaciones siendo solo una niña. "No hubo apoyo de Televisa jamás, no me querían nada y luego me vetan", reveló en entrevista con el comunicador mexicano Yordi Rosado. "Llegamos mi abuela [Angélica Ortiz] y yo a Televisa Chapultepec y que nos sacan con policías, a los siete años [que yo tenía]", compartió. "Me acuerdo la vergüenza de ir caminando por los pasillos con dos policías, me acuerdo perfecto. [Fue] pesadilla total porque mi sueño era estar en Televisa; mi sueño era estar en televisión, llegar a hacer una novela algún día era mi sueño dorado". De acuerdo con la actriz todo comenzó cuando Emilio Azcárraga Milmo le pidió a su padre Raúl Vale diversos proyectos para una plataforma de televisión por cable. "Mi papá, creo que se aceleró, no se esperó a hablar con él, y entonces empieza a producir una telenovela, programas para él de entretenimiento, una telenovela para mí" sin confirmar la petición con el dueño de la televisora. "Azcárraga se hizo medio pato. Ahí no sé qué pasó, y mi papá dijo que tenía que vender esto (los programas) para recuperar la lana. Y entonces comienza a venderlo y Azcárraga se enoja, dijo 'Ah, ¿se lo quieres vender a la competencia?, vetado tú, tu mujer [Angélica María], por ser tu mujer. Tu suegra, por haber escrito todas las cosas y tu hija, por haber actuado'", relató. Angélica Vale Angélica Vale | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Finalmente, su madre y su padre lograron trabajar en otros canales mexicanos con gran éxito y fue cuando la empresa los recontrató. Angélica Vale jamás fue reconocida en dicha compañía y pese al éxito que le dio con el melodrama Le fea más bella su situación no cambió y decidió probar suerte en Estados Unidos. Ahora es conductora del reality El gran pastelero Bake Off Celebrity México.

