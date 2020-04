Angélica Vale retoma sus imitaciones con una parodia de Paulina Rubio y Thalía Tras la difusión de un criticado video de Paulina Rubio, la actriz, comediante e imitadora mexicana Angélica Vale entretuvo a sus fans durante la cuarentena con una parodia de la Chica Dorada y Thalía. By Isis Sauceda/Los Angeles ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Luego de que se volviera viral un video en el cual olvida la letra de sus canciones y se equivoca al dar un mensaje de sana distancia, la Chica Dorada Paulina Rubio tomó con humor las críticas y burlas que le llovieron y se mofó de sí misma en las redes sociales. Ante el buen humor de la cantante por la situación, su compatriota Angélica Vale no dudó en realizar una parodia del video imitando el cuestionado comportamiento de la intérprete de “Ni una sola palabra”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En la grabación se ve a la Vale portando una peluca rubia, mientras pretende ser la Chica Dorada. Pero la sorpresa llega al final del video, cuando “Rubio” se despide de sus seguidores e inesperadamente aparece Thalía. Bueno, la Vale imitando a Thalía. “No lo puedo creer, no puedo creer lo que esta mujer está diciendo”, dice la comediante vestida de Thalía, en referencia a un video montaje que circuló en redes de Thalía aparentemente burlándose de Rubio. Por supuesto que los fanáticos de la comediante se mostraron más que complacidos con las imitaciones de la Vale, quien con su talento brindó unos minutos de diversión a sus seguidores durante esta larga cuarentena. Su parodia marca el regreso de la actriz a las imitaciones que tenía olvidadas debido a sus deberes como mamá y su trabajo como locutora en una estación de radio en Los Angeles. ¿Cuál famoso será su próximo personaje? Advertisement

Close Share options

Close View image Angélica Vale retoma sus imitaciones con una parodia de Paulina Rubio y Thalía

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.