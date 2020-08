El contundente mensaje con el que Angélica Vale recuerda la muerte de su papá La hija de Angélica María no desea que ninguna otra familia pase por el horrible sufrimiento que ella y los suyos vivieron con la muerte de su padre a causa del cáncer de pulmón. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Angélica Vale recordó la muerte de su papá Raúl Vale a través de las redes sociales, donde compartió una foto y un concienzudo mensaje sobre la importancia de no fumar. La actriz, quien perdió a su padre a causa de cáncer de pulmón cuando el también actor, comediante y compositor tenía apenas 59 años, colgó una fotografía de ambos abrazados tomada años atrás. Su mensaje coincide con el Día Mundial del Cáncer de Pulmón, y Vale exhortó a sus seguidores a buscar ayuda si la necesitan. “Les doy este mensaje para que ninguna familia pase por lo que nosotros pasamos con la pérdida de mi papá. Recuerden que todos podríamos estar en riesgo de contraer la enfermedad. Lo más importante que puedes hacer para prevenir el cáncer de pulmón es no fumar, no empezar a fumar o dejar de hacerlo si fumas”, escribió. “El @cdc.gov tiene una línea gratuita para dejar de fumar, donde puedes encontrar ayuda, llama al 855-DEJELO-YA o visita CDC.gov/dejar”, agregó en su mensaje. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su padre, conocido como “el hombre del espectáculo”, murió el 7 de diciembre del 2003 en Houston, Texas, meses después que ser diagnosticado con cáncer. No es la primera vez que la hija de Angélica María publica fotos del recuerdo con su progenitor; en abril recordó el que sería su cumpleaños número 76 colgando en redes una imagen en blanco y negro de ella en sus brazos cuando era una bebé. "¡Te extraño con toda mi alma!" escribió Vale en el pie de foto. A lo largo de su carrera, Raúl Vale compuso 700 canciones, escribió la música y letra de tres comedias musicales, además de grabar 42 discos y participar en dos obras de teatro, cuatro películas, una telenovela y realizar más de 15,000 actuaciones en vivo, según el diario mexicano Crónica.

Close Share options

Close View image El contundente mensaje con el que Angélica Vale recuerda la muerte de su papá

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.