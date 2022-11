¡Angélica Vale junto a Luis Miguel! La actriz mexicana recibió la estrella 2,739 en el pase de la fama de Hollywood y está junto a su ídolo Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rodeada de familiares, amigos y fanáticos, Angélica Vale desveló su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Al son del tradicional mariachi y tras un recuento de su extensa carrera, la comediante mexicana quedó inmortalizada con la placa número 2,739, justo al lado de Luis Miguel, su madre, la legendaria Angélica María, y cerca de Pepe y Antonio Aguilar. El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, proclamó el 10 de noviembre como el día de la actriz, alabando su exitoso recorrido en el mundo del entretenimiento y destacando su incansable labor y colaboración con su comunidad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Angelica Vale Honored With Star On The Hollywood Walk Of Fame Angélilca Vale | Credit: Photo by Kevin Winter/Getty Images Pero fue su madre la primera en hacer que rodaran las lágrimas de la actriz, al recordar sus pininos sobre un escenario. "Recuerdo cuando tenía dos años y medio, yo estaba haciendo un musical en México. Una noche, escuchamos a la audiencia aplaudiendo y riendo cuando no deberían y salí a ver lo que estaba pasando. Mi hija, con dos años y medio, estaba en el pasillo cantando y haciendo todo el show, todo lo que nosotros hacíamos", expresó emocionada Angélica María. "Desde entonces no hay como bajarla de un escenario". Su compadre y colega, Jaime Camil, hizo un bello recuento de sus logros en el teatro, cine, televisión y su nueva carrera como locutora de radio. El actor se declaró orgulloso de la Vale, no solo por su talento, sino por el gran ser humano que es. Al mismo tiempo, corrigió al alcalde asegurando que no es una "triple amenaza", como Garcetti la llamó por sus habilidades, ya que eso la limitaría solamente a tres talentos. "Si me preguntan a mí, la Vale es extraordinaria en todo lo que hace, especialmente como madre de dos hermosos niños, una de ellas mi bella y talentosa ahijada. Extraordinaria como esposa y como una querida, generosa y desinteresada amiga para mi familia y para mí", expresó Camil. "Angélica, no podía estar más orgulloso de tu logro de hoy y te deseo todo lo mejor". Angelica Vale Honored With Star On The Hollywood Walk Of Fame Angélica Vale y Angélica María | Credit: Photo by Kevin Winter/Getty Images Ante los aplausos, halagos y el tributo rendido también por Kate del Castillo y Pepe Aguilar, la Vale no tuvo más que palabras de agradecimiento y una dedicatoria especial para su abuela, Angélica Ortiz, a quien señaló como la responsable de que tanto ella, como su mamá, hayan iniciado una carrera en el mundo del entretenimiento. "Esta estrella va dedicada obviamente a mi mamá, a mi papá, pero sobre todo a mi abuela, Angélica Ortiz que, sin ella, yo creo que ni mi mamá ni yo, estaríamos aquí", expresó. La ceremonia preámbulo perfecto para la celebración de cumpleaños de la actriz que este viernes celebra 47 años. ¡Felicidades por partida doble!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Angélica Vale junto a Luis Miguel!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.