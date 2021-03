Angélica Vale presume la 'increíble transformación' de su esposo La carismática actriz se convirtió por un día en la peluquera personal de su esposo y el resultado final sorprendió incluso a la hija de ambos. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Deliciosas recetas, sesiones de preguntas y respuestas con su mamá, desafíos en pareja, reacciones a eventos del pasado como su espectacular boda… Angélica Vale comparte a través de su canal de YouTube, donde cuenta con algo más de 130 mil suscriptores, contenido de lo más variado, pero siempre con un mismo denominador común: su carisma. En su más reciente vídeo, la inolvidable protagonista de la exitosa telenovela de Televisa La fea más bella se convirtió por un día en la peluquera personal de su esposo Otto Padrón, a quien realizó una "increíble transformación" que dejó con la boca abierta a más de uno. "Se preguntarán ustedes por qué estoy vestida de camuflaje como si fuera a la guerra bueno porque hoy me toca ser Angélica la peluquera y quiero invitar a mi primera víctima de hoy, el señor Otto Padrón, invitado máximo de este show", explicó la actriz justo antes de agarrar la máquina para comenzar a cortarle tanto el cabello como la barba a su esposo. Angélica Vale Image zoom Angélica Vale y su esposo Otto Padrón | Credit: YouTube Angélica Vale "Estás muy peludo y entonces te voy a pelar", señaló la también comediante. La hija de Angélica María, quien mostró todo el proceso en cámara rápida, se dijo muy orgullosa del resultado final, mismo que no tardó en presumir. "Aquí está el producto final. No me quedaste nada mal", expresó Vale. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El "increíble" cambio de look de Otto –como lo definió Angélica– fue tan sorprendente que incluso a la hija del matrimonio, Angélica Masiel, le costó reconocer en un inicio a su papá. Angélica Vale Image zoom Angélica Vale y su esposo Otto Padrón | Credit: YouTube Angélica Vale "¿Papá?", dijo asombrada la niña tras verlo sin barba y con el cabello tan corto. "Es tu papá se rasuró y le corté el pelo", le explicó Angélica.

