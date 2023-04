¡Mira qué grandes están los hijos de Angélica Vale! Mira cómo han crecido Angélica Massiel y Daniel Nicolás, los hijos de Angélica Vale y nietos de Angélica María. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las recientes fotos de Angélica Massiel y Daniel, los hijos de Angélica Vale dejaron boquiabiertos a los fanáticos de la actriz mexicana. Los nietos de la legendaria actriz y cantante Angélica María han crecido muchísimo. "Me encanta ver cómo la magia de Neverland ha llegado a mio hogar y cómo mis hijos también se han enamorado de la maravillosa historia de Peter Pan and Wendy, el clásico de Disney que ahora vuelve con nuevas aventuras y mucha fantasía", escribió Vale en Instagram junto a una foto con sus hijos, generando un sinfín de comentarios. "Hermosos", comentó la cantante Ana Bárbara. "Que grandes", comentó el presentador Juan José Origel. Angelica Vale Credit: (Araya Doheny/Getty Images for Universal Studios Hollywood) Los niños, fruto del matrimonio de Vale con Otto Padrón, acompañaron a Vale cuando ella recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en noviembre del 2022. En febrero del 2023, también fueron con su mamá a la apertura de Super Nintendo World en Universal Studios Hollywood. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Daniel Nicolás tiene 8 años y Angélica Massiel ya cumplió 10. Angelica Vale Credit: (Rodin Eckenroth/Getty Images) No sabemos si los pequeños quieren seguir los pasos de su madre y su abuela en el medio artístico, pero sin duda heredaron su carisma.

