Angélica Vale tras perder 30 libras: "Estoy volviendo a ser yo" La actriz mexicana se mostró sorprendida por el revuelo que se generó en redes sociales a raíz de una foto suya reciente en la que muchos aseguraban que se veía más delgada. By Moisés González "Este cambio la hace verse muy bonita" o "se mira mucho mejor así". Estos fueron algunos de los comentarios que inundaron las redes sociales tras ver lo delgada y bella que se ve Angélica Vale en una reciente imagen que compartió en Instagram su agencia de relaciones públicas. Sorprendida por el revuelo que generó la instantánea, la protagonista de la exitosa telenovela de Televisa La fea más bella (2006) concedió este martes una entrevista a la Agencia Reforma en la que la intérprete de 43 años reconoce que no ha hecho 'ningún cambio drástico en su vida' ni mucho menos 'se ha sometido a dietas ni ejercicios extremos'. "Es muy raro que siempre me han dicho que he estado gorda, cuando siempre he sido una persona normal. Siempre me he considerado así, porque sé que no soy flaca como otras. Mi cuerpo es diferente", aseguró la hija de Angélica María en declaraciones recogidas por La opinión. Image zoom Angélica Vale. Mezcalent La actriz, que subió considerablemente de peso a raíz de sus dos embarazos, logró perder unas 30 libras en 2016, y 'ahora más bien me estoy recuperando'. "Estoy volviendo a ser yo, aunque siempre me he sentido normal", detalló. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alejada de la televisión desde que protagonizó en 2018 la telenovela Y mañana será otro día mejor, que transmite actualmente Univision, Angélica contaba en 2016 en una entrevista para People en Español que su deseo de bajar de peso obedecía a una cuestión estrictamente de salud ya que quería estar más ágil para sus hijos. "Mi meta es sentirme más ágil para mis hijos, estar saludable para ellos. Si de paso me veo mejor, ¡qué rico!", reconocía en ese entonces la carismática comediante mexicana. Con más o menos libras, no hay duda de que Angélica siempre se ve hermosa.

