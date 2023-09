"Me hizo mucho daño el personaje de Soñadoras que era bulímica": Angélica Vale habla de cómo enfrentó las críticas por su peso La actriz recordó que el hecho de que su personaje se menospreciaba a sí misma hizo que la audiencia la considerara 'gorda' en la vida real debido a sus curvas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Varias famosas como Alejandra Espinoza, Francisca, y recientemente Anahí han hablado abiertamente de los estereotipos de belleza que han tenido que enfrentar en su carrera en arte. Ahora, Angélica Vale se une a esta lista al abrir su corazón sobre cómo su personaje en la telenovela Soñadoras tuvo repercusiones negativas en su autoestima. En una entrevista en el programa de televisión mexicano De primera mano, la actriz explicó que su personaje de Julieta Ruíz en la referida telenovela juvenil que protagonizó junto a Aracely Arámbula, Laisha Wilkins y Michelle Vieth, fue blanco de críticas por su peso, a pesar de que estaba delgada. Admitió que debido a que tenía más curvas que sus compañeras de set y no se veía tan delgada como ellas, era considerada la 'gorda' del grupo y que hasta ella misma se lo llegó a creer. Angélica Vale Credit: Mezcalent "Me hizo mucho daño el personaje de Soñadoras que era bulímica y se la pasaba diciendo 'soy gorda, soy gorda', y la gente se quedó con esa idea de que yo era gorda, pero si me ves en soñadoras yo era un palo entonces me empezaron a decir que yo era gorda", contó. Destacó que cuando le llegó la oportunidad de interpretar a Betty en La fea más bella se sintió identificada con ella ya que no cumplía con el estereotipo de ser rubia "de ojos azules, bonita" ni súper delgada. Vale sostuvo que ahora que mira hacia el pasado se da cuenta de que no estaba en sobrepeso y menos ahora que tiene hijos ya su cuerpo no es el mismo, sobre todo con su segundo embarazo cuando le dieron "muchas hormonas". SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN La comediante y cantante destacó que aún con sus inseguridades sus fans han apoyado su carrera y que esto le ha dado una lección de vida y es que el talento triunfa sobre los estereotipos.

