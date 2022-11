Angélica Vale recibirá estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood ¡y su comadre Adamari López la acompañará! Angélica Vale develará mañana su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood, y su gran amiga Adamari López viajó a Los Ángeles para acompañarla. ¡Los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Angélica Vale develará mañana su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. La estrella mexicana compartió la feliz noticia en sus redes sociales. "Todavía no lo puedo creer. Ya mañana... ¡No puedo de la emoción! ¡Los sueños se cumplen!", escribió en Instagram la actriz y comediante de 46 años. La estrella de las telenovelas Soñadoras, Amigas y rivales y La fea más bella compartió en sus Instagram Stories un video de su gran amiga Adamari López felicitándola. "Estoy emocionada, ya estoy en el avión. Mañana mi comadre Angélica Vale recibe la estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood y ahí voy a estar acompañándola", dice la copresentadora de hoyDía (Telemundo). Vale vive un gran momento tras estrenar su propio show La Máscara del Amor (Estrella TV). La hija de Angélica María cierra el 2020 con broche de oro con este gran reconocimiento. "¡Bravo! ¡Bravo!", comentó el cantante Carlos Rivera. "Venga Vale", la felicitó la actriz Chantal Andere. "Te lo mereces hermana hermosa, tu talento es inagotable", comentó la cantante y actriz Mariana Seoane. Adamari López y Angélica Vale han sido muy unidas durante años. Las actrices fueron parte del elenco de Amigas y rivales y se han apoyado desde entonces en las buenas y en las malas. Adamari es la madrina de bautizo de Daniel Nicolás, el hijo de Angélica Vale y su esposo Otto Padrón. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Angélica Vale Adamari López Credit: (Alexander Tamargo/Getty Images) Las actrices también coincidieron en el set de la telenovela La fan y en el foro de grabación del programa matutino que hoy copresenta la puertorriqueña. Adamari López Angélica Vale Credit: (Alexander Tamargo/Getty Images) Sin duda mañana será un día muy emotivo para Vale. ¡Felicidades!

