Angélica Vale dice los secretos para tener un matrimonio duradero: "El chiste es no desvivirse por la otra persona" ¿Cuál es el secreto para tener un matrimonio feliz? Angélica Vale desvela su fórmula By Carole Joseph ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Desde que Angélica Vale pisó un escenario por primera vez a los 2 años, nunca más se ha vuelto a bajar. "Quizá no me ven tanto, pero sigo a todo lo que da", advierte la protagonista de la serie Seis manos (Netflix), quien también es DJ de música urbana en la estación Cali 93.9 en Los Ángeles, donde vive con su esposo, el empresario Otto Padrón, de 56 años, y sus dos hijos: Angeliquita, de 7; y Daniel, de 5. Image zoom (Instagram/@angelicavaleoriginal) "Estoy feliz con mi matrimonio, con mis hijos, muy en paz. Como mamá [me falta] ver crecer a mis hijos y como esposa seguir adelante con mi marido". La clave para tanta plenitud, según la mexicana de 43 años, es la comunicación. "Si él está de malas, trato de ponerlo de buenas, si yo estoy de malas, él trata de ponerme de buenas. Es una combinación. El otro chiste es no desvivirse por la otra persona, no dejar de hacer tus cosas", confiesa Vale, quien apoyará a su primogénita en su deseo de ser actriz. Image zoom Alexander Tamargo/Getty Images) "Nació igual de loca que yo, quiere ser directora de cine y rock star. A mí me apoyaron. Tenía 2 años de edad [y] lo único que recibí de mi familia fue amor y es lo que pienso hacer con estas dos criaturas". Advertisement

Close Share options

Close View image Angélica Vale dice los secretos para tener un matrimonio duradero: "El chiste es no desvivirse por la otra persona"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.