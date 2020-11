Close

Angélica Vale deslumbra con su look de La fea más bella 14 años después en Tu cara me suena "Aurora Mayer de Salinas, ¿eres tú?", empezaron a comentar en las redes sociales al ver el glamuroso look que lució la actriz mexicana en la última gala de Tu cara me suena. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Anoche llegó a su final la primera temporada del programa Tu cara me suena (Univision) con la victoria de El Dasa, quien se coronó como el ganador de la competencia tras cautivar nuevamente a los miembros del jurado con una magistral interpretación de Cristian Castro. Pero el cantante mexicano no fue el único que brilló durante la última gala de la exitosa competencia musical que presentaron Ana Brenda y Rafael Araneda. Angélica Vale, quien además de ayudar a los participantes a preparar semanalmente sus interpretaciones se encargó de juzgar su trabajo junto a Charytín, Kany García y Jesús Navarro, deslumbró a todos con el espectacular y glamuroso look que lució en la gala. Image zoom Angélica Vale en la gala final de Tu cara me suena | Credit: Cortesía UNIVISION "Hoy Angélica tiene que verse como una princesa, hoy estamos dándole ese toque glamuroso para una gala como hoy… Aprovechando el color del pelo, poner extensiones, darle volumen, que se vea sexy y mucho más hermosa de lo que es", comentó su estilista. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El resultado final, como era de esperarse, dejó a todos con la boca abierta. "Se robó toda la belleza", se puede leer entre las decenas de comentarios que recibió la actriz mexicana, quien tiene más de 1 millón y medio de seguidores solo en Instagram. Además de por lo hermosa que se veía, el look de Angélica generó revuelo en las redes sociales debido a que se asemejaba mucho al que lució hace más de 10 años como protagonista de la exitosa telenovela La fea más bella cuando su personaje, Lety Padilla, se transformaba en Aurora Mayer. Image zoom Angélica Vale 2020/ Angélica Vale 2006 | Credit: Cortesía UNIVISION; Mezcalent "Aurora Mayer de Salinas, ¿eres tú?", comentó sorprendida una seguidora. "Regresó Aurora", escribió otra persona.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Angélica Vale deslumbra con su look de La fea más bella 14 años después en Tu cara me suena

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.