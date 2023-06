Angélica Vale sale en defensa de Luis Miguel tras Aracely Arámbula llamarlo "cucaracho" Después de que su ex Aracely Arámbula, la madre de sus hijos, llamara a Luis Miguel "cucaracho", Angélica Vale defiende al Sol de México. Mira sus declaraciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Angélica Vale defendió a Luis Miguel después de que su ex Aracely Arámbula lo llamara "Rey cucaracho". Angélica y Luis Miguel fueron vecinos cuando ella vivía en México siendo una niña. Aseguró que su padre Raúl Vale se llevaba muy bien con el padre de Luis Miguel, Luisito Rey. "Cada vez que había pachanga en casa de Mickey a mí me llevaban", dijo al programa Sale el sol de Imagen TV. "Yo estaba con Mickey y Jaime Camil". La actriz y comediante mexicana asegura que El Sol de México no se merece el título de "cucaracho". Según Vale, Luis Miguel la recibe en su camerino cuando ella va a sus conciertos. "Cada vez que lo veo me saluda. Se lo agradezco en el alma, porque sabemos que no es fácil", dijo sobre las presiones de la fama. "Conmigo Luis Miguel ha sido un señor y un caballero, adorable siempre", aseguró. La audiencia se vino abajo con risas y aplausos, asumiendo que 'La Chule' se refería a su famoso ex y padre de sus hijos Daniel y Miguel como "Rey cucaracho" en un evento público. Aracely Arambula Credit: JC Olivera/Getty Images "Lo podemos sacar de contexto porque no estábamos oyendo la conferencia que estaba dando este cuate", dijo Vale a Sale el sol sobre la conferencia de Jorge Lozano, donde Aracely hizo el comentario. "Mamacitas, si yo salí del 'Rey Cucaracho', ustedes pueden salir de cualquier muchacho", dijo entre risas la estrella de telenovelas. Angelica Vale Credit: Omar Vega/LatinContent via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Yo creo que estaban hablando de los cucarachos y ella se divirtió", dijo Angélica Vale. "Sí la conozco, que por cierto es mi 'consuegra'. Ya quedamos con presentar a Angélica con alguno de los dos niños, vamos a ver con cuál pega", bromeó sobre los hijos de Aracely y Luis Miguel. "Yo creo que lo sacaron de contexto", aseguró Vale. Luis Miguel Vale opina que 'La Chule' no quiso insultar. "Es el papá de sus hijos, tampoco… lo dijo en divertida", dijo la hija de Angélica María.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Angélica Vale sale en defensa de Luis Miguel tras Aracely Arámbula llamarlo "cucaracho"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.