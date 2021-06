Angélica Vale sobre su estrella en Hollywood: "'Algún día puede que se me dé este sueño' y se me dio"

Hablar de Angélica Vale es apreciar una carrera de los casi 45 años que tiene de vida. Y si bien, a los dos meses participó en la telenovela El milagro de vivir, la actriz considera que su verdadero debut fue a los 2 años en la obra Papacito piernas largas, donde descubrió su gran amor por los escenarios. Ahora, su trabajo es reconocido con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, un anhelo que acarició por muchos años.

"Estando en Amigas y rivales, hice una escena donde [mi personaje] Wendy Nallely veía una estrella de Hollywood vacía y pensaba que iba a tener el nombre de Nallely Pérez. Me acuerdo perfecto, y fue hace 20 años la novela, de estar frente a la estrella y decir 'algún día, algún día puede que se me dé este sueño' y se me dio", reveló Vale a People en Español. "Estoy que no me la creo, muy contenta y viviendo un sueño maravilloso".

La actriz ha logrado consolidarse como una figura imprescindible del teatro mexicano con más de 20 puestas en su haber como Zoila sonrisas, El mago de Oz, Tenis rojos, Vaselina y Mentiras, entre muchas otras. Justamente, por esta categoría recibirá dicho galardón; sin embargo, dudaba que su trabajo pudiera ser apreciado en Estados Unidos.

"Cuando uno llega a los Estados Unidos cree que las personas estadounidenses ni te van a voltear a ver, ni les importa, ni les interesa lo que vayas a hacer; entonces, el hecho de que te premien de esta forma por una carrera que he hecho y seguiré haciendo en español es de no creerse", confesó. "Que los americanos tuvieran que echarse un clavado en mi carrera y ver quién soy, y conocerme, nunca me lo soñé. Y lo tuvieron que hacer porque si no, no me hubieran dado esta estrella".

Angélica Vale Angélica Vale | Credit: Mezcalent

La protagonista del melodrama La fea más bella confiesa que no esperaba tanto apoyo del público. "La gente ha sido tan linda; me han llenado de amor y dicho 'te la mereces'. Me han hecho sentir todavía más especial. Su cariño y reacción ha sido tan bonito que recibo la estrella con todo el amor del mundo", comentó.

Su carrera, además de la actuación, incluye el canto, baile, conducción, doblaje y locución. Y reconoce que a pesar de pertenecer a una dinastía de famosos tuvo muchos obstáculos. "Mi sueño era estar en televisión, ahí es donde me la pusieron difícil, me decían que no o no creían en mí. Pero lo agradezco porque gracias a eso tengo muchísimas tablas, tengo una carrera en teatro que nadie me puede quitar", advirtió.

"El hecho de que no me la dejaran fácil para mí ha sido una bendición porque he tenido que luchar por mis sueños, por lo que quiero y he tenido que echarle el triple de ganas", agregó. "Ahora le doy las gracias a la vida. Soy feliz con la carrera que tengo y con la vida que tengo. No me equivoqué porque si no la estrella no me estaría llegando tan bonito, en un momento precioso".

Aunque ha cumplido esta meta, Angélica Vale asegura que "todavía sueño con muchas cosas".