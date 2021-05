Angélica Vale culpó a una novela: "Siempre he tenido complejo de gorda" La hija de Angélica María aseguró que la gente percibe que tiene sobrepeso, aunque no sea cierto, desde que participó en Soñadoras. Mira todo lo que dijo. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En una nuevo episodio de su canal de Youtube, la simpática y exitosa actriz Angélica Vale habló junto a su mamá del precio de la belleza y compartieron algunos secretos de las cirugías plásticas. "Además, les hablo de algunos complejos que llegué a sentir y cómo los superé", dijo al invitar a sus fans a ver el video la hija de la leyenda mexicana Angélica María. La Vale aseguró que jamás se haría una cirugía estética porque tiene miedo al dolor y recordó que puede salir mal, como le sucedió a Alejandra Guzmán con su sonada operación en las pompas y reconoció que "es mejor envejecer con gracia que envejecer desgraciadamente". Su mamá, quien participa también en el programa Angelicales, bromeó un par de veces llamándole "cobarde" y les pidió a las jovencitas que no empiecen con los retoques faciales tan temprano. Angelica Vale Angélica Mariá cocinando Credit: Angélica María/YouTube SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Angélica Vale confesó que siempre tuvo un complejo desde que participó en la telenovela Soñadoras: "Yo siempre he tenido complejo de gorda, porque creo que siempre fue más el complejo y la fama que me han hecho, a lo gorda que he estado", reflexionó. "Realmente gorda y subida de peso yo solo estuve después de mi hijo Daniel por todas las hormonas que me dieron", dijo reconociendo cuánto trabajo le había costado entonces bajar de peso, pero culpó de cómo la gente percibe su imagen, "todo por una telenovela, fíjate, todo por la telenovela de Soñadoras donde salía yo de bulímica, y me la pasaba diciendo estoy gorda, estoy gorda… Yo creo que a la gente se le quedó Angélica Vale es gorda y ahí se quedó".

