Se revela si Angélica Rivera se sometió a alguna cirugía en el rostro para lucir tan joven Cada vez que se muestras públicamente, Angélica Rivera ha sorprendido a propios y extraños por la juventud de su rostro ¿cuáles son los arreglitos que se ha realizado? Se revela todo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luego de su divorcio del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto y haber concluido su labor como Primera dama, Angélica Rivera se ha mantenido alejada del ojo público. Sin embargo, cuando aparece luce un rostro muy juvenil que ha desatado las especulaciones de que se ha realizado algún procedimiento estético. Su primogénita, Sofía Castro, revela si es verdad. "Les juro que mi mamá, ni yo, ni nadie de mi familia está en contra de las cirugías estéticas, ni del bótox, ni de los faciales, ni de nada. Les diría 'mi mamá se hizo unos arreglitos para seguir bella'. Yo, siendo su hija, me impresiona lo espectacular que está mi mamá sin hacerse nada", confesó Castro a los medios de comunicación. "Creo que es genética, mi mamá siempre se ha visto muy joven, siempre se ha visto más chica de su edad. Espero nos lo haya heredado". De acuerdo con la joven, su madre se ha cuidado desde muy joven y eso ha sido fundamental para que no sufra los embates de la edad; incluso, ruega porque cuando sea mayor su rostro se vea tan bien como el de la actriz. "Algo que le benefició mucho ahora, es que ella de chica nunca le dio sol, nunca se asoleó la cara, nunca, nunca. No se duerme maquillada", enfatizó. "Espero que sea genética para estar igualita a ella". Angélica Rivera Credit: Julian Parker/UK Press via Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sofía Castro también dio a conocer que si bien Angélica Rivera aún no tiene novio, está ansiosa que pronto esté nuevamente enamorada; lo cual, le daría mucho gusto. "Esperemos que ya pronto [tenga novio] ¿no?. No sé cómo hacer. Luego, le tomo un paparazzi si es que tiene su galán y lo posteo, obviamente", concluyó.

