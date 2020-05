"No la dejamos sola en ningún momento". Ellas son las amigas que conserva Angélica Rivera de las telenovelas La exprimera dama de México conserva grandes amistades de su época como actriz de exitosas telenovelas de Televisa. ¡Mira quiénes son! Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A pesar de llevar más de una década alejada del mundo artístico y de que su vida dio un giro de 180 grados tras convertirse a finales de 2012 en la primera dama de México, Angélica Rivera conserva grandes amistades de su época como actriz de exitosas telenovelas de Televisa. La heroína de inolvidables melodramas como Huracán y Destilando amor sigue manteniendo actualmente una estrecha relación con algunas compañeras de profesión, entre ellas Cynthia Klitbo, con quien trabajó en varias producciones, entre ellas La dueña (1995). "Hablamos diario, tenemos un grupo de amigos pegados y no la dejamos sola en ningún momento. Y seguimos con ella todavía y nos apoyamos", reveló la actriz mexicana en una reciente entrevista para el programa El minuto que cambió mi destino de Imagen Televisión. Image zoom Cynthia Klitbo Mezcalent Dentro de ese grupo del que habla Klitbo también se encuentra la actriz Azela Robinson, quien ha participado en exitosos melodramas de Televisa como Vino el amor, Yo no creo en los hombres, Llena de amor y Contra viento y marea, por mencionar algunas. Image zoom Azela Robinson Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El grupo lo completa Carina Ricco, la viuda del actor Eduardo Palomo, con quien Angélica protagonizó la exitosa telenovela de Televisa Huracán (1997). Image zoom Carina Ricco Mezcalent Tanto Cynthia como Azela como Carina son personas muy cercanas a la exprimera dama de México, así como también la actriz mexicana Chantal Andere, quien es amiga de Rivera desde hace más de 30 años y con la que ha trabajado en melodramas como Destilando amor. Image zoom Chantal Andere Mezcalent "Somos amigas desde hace mil años y ahí es donde demuestras la verdadera amistad cuando vienen momentos malos y complicados", declaraba meses atrás Andere.

"No la dejamos sola en ningún momento". Ellas son las amigas que conserva Angélica Rivera de las telenovelas

