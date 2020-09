Angélica Rivera enseña a conducir a su hija: “Mi mamá me está enseñando a poner gas" La ex primera dama de México se convirtió en la instructora de su hija Fernanda Castro para enseñarle a conducir y le da unas cuantas lecciones básicas. "No sabía que no se puede usar un celular cerca de una gas[olinera]". Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Antes de regresar a las telenovelas y llenársele la agenda de llamados a grabación, Angélica Rivera disfruta de pasar el mayor tiempo posible con sus hijas, Sofía, Fernanda y Regina Castro. En sus labores de mamá, la ex primera dama de México se dio a la tarea de pasar una tarde con Fernanda, de 21 años, para repasar algunas reglas de conducir y educarla sobre las leyes de tráfico. La joven compartió con sus seguidores de Instagram que su famosa mamá la había enseñado a cargar gasolina apropiadamente. “Mi mamá me está enseñando a poner gas”, dijo la Fernanda. “Como ven, yo no sabía que no se puede usar un celular cerca de una gas[olinera], mi mamá me lo dijo, pero no le creí”. Rivera le explicó a su hija la razón por la que se prohíbe el uso del teléfono celular en ese tipo de establecimientos. “El artículo 115 dice que está prohibido usar el móvil en la gasolinera, y está multado con 90 euros”, expresó la actriz. “En ningún caso debemos usar el móvil”. Ni la actriz ni su hija mencionaron dónde se encuentran, pero juzgando por las redes sociales de la joven, bien podría ser Miami, a donde la actriz se mudó tras su divorcio del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En el vídeo parece que Angélica y su hija conducen por una autopista, lo que pone un poco nerviosa a Fernanda por la velocidad en la que pasan los otros conductores. “¿Por qué los coches al lado de mí van tan rápido?”, preguntó nerviosa, a lo que su madre contestó: “Fer, concéntrate. Tú ve a tu velocidad”. En agosto, Rivera reveló a través de las redes sociales de su hija Sofía que pronto regresará a las telenovelas mexicanas. Sin embargo, no ofreció detalles del proyecto y se limitó a decir que pronto dará la “sorpresa”. Desde su separación de Peña Nieto a principios del 2019, la actriz ha intentado mantenerse lejos de los reflectores. Ha ofrecido escasas declaraciones sobre su vida privada y sus planes laborales. El expresidente, sin embargo, ha acaparado los titulares por su rápida y repentina relación con la modelo mexicana Tania Ruiz, un romance que continúa viento en popa.

